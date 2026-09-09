Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οι ισχυρισμοί του Ισραηλινού ηγέτη διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές και διπλωματικές συγκρούσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τεχεράνης παρουσιάζουν επικίνδυνη κλιμάκωση στη Mέση Ανατολή.

«Απομένει ακόμη να γίνει δουλειά, η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. «Είμαστε πολύ κοντά. Ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας (σ.σ. μαζί με τους συμμάχους του Ιράν) στο τέλος θα καταρρεύσει», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη συριακή πλευρά του όρους Ερμών, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.