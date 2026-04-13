Την υποστήριξη του Ισραήλ στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν που έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενισχύοντας τη σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το Ισραήλ στηρίζει μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό της επιρροής του Ιράν και στην αποτροπή απειλών για την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί εργαλείο πίεσης με στόχο την αλλαγή στάσης της Τεχεράνης.

Σημειώνεται πως η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ να βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς πρόκειται για κρίσιμο σημείο της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας και της ενεργειακής τροφοδοσίας.

«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ακόμα.

Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε σήμερα πως ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.