Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ», οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον το 60% της Λωρίδας της Γάζας, σηματοδοτώντας μια σημαντική επέκταση της παρουσίας τους στον θύλακα μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε τη δύναμη του κράτους και του στρατού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τον επαναπατρισμό των ομήρων και σημειώνοντας πως η χώρα δεν προχώρησε σε εδαφικές υποχωρήσεις παρά τις εξωτερικές πιέσεις.

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων, καθώς οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας που είχε τεθεί σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Παρά τις αρχικές προβλέψεις της συμφωνίας που έδιναν στο Ισραήλ τον έλεγχο του 50% της περιοχής, αναφορές κάνουν λόγο για επέκταση των στρατιωτικών ζωνών σε νέες γραμμές οριοθέτησης, ενώ η μετάβαση στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας που προέβλεπε τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των δυνάμεων φαίνεται να έχει σταματήσει. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τις απώλειες παραμένουν σοκαριστικά, με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα να αναφέρει εκατοντάδες θύματα μετά την έναρξη της εκεχειρίας και τον ισραηλινό στρατό να επιβεβαιώνει την απώλεια στελεχών του κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στο πεδίο.