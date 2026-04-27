Τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο προανήγγειλε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Mπενιαμίν Νετανιάχου, επικαλούμενος τις συνεχιζόμενες απειλές από τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι δύο βασικοί παράγοντες καθορίζουν τη στρατηγική του Ισραήλ: οι ρουκέτες τύπου 122 και η αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

«Παραμένουν δύο κύριες απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ: οι ρουκέτες τύπου 122 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών ενεργειών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση αυτών των απειλών αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης ή και ενίσχυσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.