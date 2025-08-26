Συγκαλεί υπουργικό συμβούλιο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με κεντρικό θέμα συζήτησης τη συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός και της πρότασης για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς αποδέχεται.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στις 16.00 μ.μ. για να συζητήσει την κατάσταση στη Γάζα και τα πιθανά σχέδια επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων.

Το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε την εφημερίδα The Times of Israel ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν διευκρίνισε αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός και της πρότασης για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, τα τοπικά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το θέμα αυτό, δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την επίθεση κατά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent.

Δήλωσε ότι η πόλη θα καταστραφεί, εκτός αν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή, ότι τα σχέδια του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, δεν συνάδουν με την κατάπαυση του πυρός.

Σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι ο «μόνος τρόπος» για την απελευθέρωση των ομήρων.