Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν «δεν έχει τελειώσει ακόμα», ενώ ΗΠΑ και Ιράν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στο Πακιστάν, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά μπορούμε ήδη να πούμε με σαφήνεια ότι έχουμε επιτύχει ιστορικά αποτελέσματα», είπε ο Νετανιάχου στα εβραϊκά σε τηλεοπτική δήλωση το βράδυ του Σαββάτου.

Σε μια ομιλία 13 λεπτών που φαινόταν να απευθύνεται στο εγχώριο κοινό, ο Νετανιάχου απαρίθμησε αυτά που χαρακτήρισε ως τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν και της καταστροφής των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του. Αναφερόμενος στα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτά θα απομακρυνθούν είτε μέσω συμφωνίας είτε «με άλλα μέσα».

«Το Ιράν παρακαλάει για μια συμφωνία. Ήθελαν να μας στραγγαλίσουν, και (τώρα) εμείς τους στραγγαλίζουμε. Μας απείλησαν με εξόντωση, και τώρα παλεύουν για την επιβίωσή τους», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τον Λίβανο, οΠρωθυπουργόςτου Ισραήλ είπε ότι θέλει μια «πραγματική συμφωνία ειρήνης» που «θα κρατήσει για πολλές γενιές».