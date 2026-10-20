Απομένει μια εβδομάδα μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, όταν και θα γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ για την ανάδειξη νέας κυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να ανατρέψει την εις βάρος του διαμορφωθείσα κατάσταση και να καταφέρει να πείσει τους πολίτες της χώρας να τον επανεκλέξουν.

Παράλληλα απομένουν δύο εβδομάδες, μέχρι τις 3 Οκτωβρίου, τότε δηλαδή που θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου διακυβεύονται ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς οι 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας για να καθοριστεί το 120ό Κογκρέσο των ΗΠΑ. Υπό διεκδίκηση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες παρατάξεις βρίσκονται επίσης οι εκλογές κυβερνητών σε 39 πολιτείες των ΗΠΑ, οι εκλογές Γενικού Εισαγγελέα και πολλές πολιτειακές και τοπικές εκλογές. Το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εκλογών έχει τεράστια σημασία για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φροντίζει σε κάθε ευκαιρία και με κάθε δυνατό τρόπο, να πείσει τους ψηφοφόρους να στηρίξουν τους υποψήφιους των Ρεπουμπλικανών.

Οι δύο αυτές εκλογικές αναμετρήσεις και δη το αποτέλεσμά τους, διεξάγονται σε μία εποχή παγκόσμιας κρίσης με επίκεντρο τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο που υφίσταται στην περιοχή και την κοινή απόφαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και του Αμερικανού Προέδρου, να εξαλείψουν -όπως λένε- το ιρανικό καθεστώς.

Μάλιστα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε επίσημα με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο X ότι μίλησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη σημασία της εξάλειψης του ιρανικού καθεστώτος, αφού βέβαια τον ευχαρίστησε πρώτα για την υποστήριξη που του παρέχει εν’ όψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη του ιρανικού καθεστώτος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Έχω συζητήσει το θέμα αυτό με τον Τραμπ πολλές φορές, μεταξύ άλλων και προχθές».

Μάλιστα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πιστοποιεί τα προαναφερθέντα, με το βίντεο που ανάρτησε στο Χ, όπου συνομιλεί μέσω του κινητού του τηλεφώνου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το χαρακτηριστικό βίντεο της συνομιλίας Νετανιάχου -Τραμπ με ελληνικούς υπότιτλους

Η ανάρτηση του Μπ. Νετανιάχου όπου συνομιλεί στα αγγλικά με τον Ντ. Τραμπ

בשיחה עם ידידי הנשיא טראמפ לאחר שהודיע על תמיכתו בי בבחירות. יחד אנחנו הולכים להסיר את האיום האיראני לתמיד! צאו להצביע מחל! https://t.co/GuPEAPn0Tc — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2026

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, «παίζει» πλέον το «τελευταίο του χαρτί», εν’ όψει των εκλογών στη χώρα του, προκειμένου να ανατρέψει την αρνητική εις βάρος του κατάσταση.

Σε μία ακόμη ανάρτησή του από την προσωπική του σελίδα στο Χ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, παρουσιάζει ένα βίντεο 2 λεπτών, με όλα όσα έχουν συμβεί από πλευράς Ισραήλ και ΗΠΑ στις χώρες της Μέσης Ανατολής, το οποίο και σχολιάζει με τα ακόλουθα λόγια:

«Έχουμε επιτύχει τεράστια κατορθώματα. Έχουμε αλλάξει τη Μέση Ανατολή. Μόνο εμείς θα ολοκληρώσουμε την αποστολή, μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ, και θα εξαλείψουμε την ιρανική απειλή για πάντα».