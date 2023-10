Το Ισραήλ κλιμακώνει την πολιορκία της Γάζας και σφυροκοπά από αέρος την περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιεί ότι τα χτυπήματα κατά της Χαμάς «είναι μόνο η αρχή». Από την άλλη πλευρά, η Χαμάς αργά το βράδυ της Δευτέρας απείλησε με εκτελέσεις ομήρων για κάθε επιδρομή στη Γάζα.

«Ο Ισραηλινός Στρατός διεξάγει επί του παρόντος ευρείας κλίμακας πλήγματα σε πολλούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 200 στόχοι έχουν χτυπηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα.

«Τις τελευταίες ώρες, πολεμικά αεροσκάφη και σκάφη του IDF έχουν επιτεθεί σε πολλούς στόχους των τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν σε πάνω από 200 στόχους σε όλη τη γειτονιά Rimal και το Khan Yunis κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X συνοδευόμενη από ένα βίντεο που δείχνει κτίρια να καταστρέφονται.

