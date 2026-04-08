Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (08/4), ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμμερίζονται την άποψη ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα και διαβεβαίωσε πως αυτό θα γίνει είτε κατόπιν συμφωνίας είτε διά της βίας.

«Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν είτε κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων», είπε ο Νετανιάχου, συμπληρώνοντας πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνούν επ’ αυτού του ζητήματος.

Σχολιάζοντας το σφοδρό μπαράζ επιθέσεων που εξαπέλυσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε πως η συμφωνηθείσα εκεχειρία δεν αφορά στην εκστρατεία κατά της σιιτικής οργάνωσης.