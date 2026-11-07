Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την πολιτική πρωτοβουλία κινήσεων, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κλιμακώνει τη ρητορική του απέναντι στην αντιπολίτευση και τα αραβικά κόμματα, προκρίνοντας τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με κορμό το Λικούντ.

Λίγες ώρες προτού ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανακοινώσει την απόφασή του για το πρόσωπο που θα λάβει τη διερευνητική εντολή, ο Νετανιάχου απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τα κόμματα του εθνικού χώρου και τις σιωνιστικές δυνάμεις να συστρατευθούν μαζί του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μια κυβέρνηση που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση: μια ευρεία εθνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Λικούντ, με εμένα επικεφαλής, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις του εθνικού στρατοπέδου και όλα τα σιωνιστικά κόμματα που επιθυμούν να προσχωρήσουν».

Στον αντίποδα, εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στο ενδεχόμενο συγκρότησης μιας κυβέρνησης η οποία θα στηρίζεται στις ψήφους των αραβικών κομμάτων, τα οποία φρόντισε να χαρακτηρίσει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Μια τέτοια εξέλιξη, προειδοποίησε, θα αποτελούσε τεράστιο κίνδυνο για τη συνοχή και την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Όχι μόνο μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να πολεμήσει τους εχθρούς μας, αλλά θα μας διέλυε εκ των έσω», τόνισε, για να συμπληρώσει σε δραματικό τόνο πως με ένα τέτοιο σχήμα «διακυβεύεται η ίδια μας η ύπαρξη».

Διευρύνοντας το πλαίσιο της αντιπαράθεσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε τις εσωτερικές πολιτικές ζυμώσεις με την απειλή του Ιράν. Δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι τα αραβικά κόμματα υπονομεύουν τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους, υπογράμμισε: «Το ριζοσπαστικό Ισλάμ είναι η πρόκληση που διαλύει σήμερα χώρες στην Ευρώπη. Είναι η πρόκληση που απειλεί και εμάς. Μας απειλεί απ’ έξω, μέσω του Ιράν και των συμμάχων του, και από μέσα, μέσω ισλαμιστικών κομμάτων που υποστηρίζουν την τρομοκρατία».

Παράλληλα, έβαλε στο στόχαστρο τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς τους πως στην προσπάθειά τους να σχηματίσουν κυβέρνηση μειοψηφίας, βάζουν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό καλό.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα μαθηματικά της Κνεσέτ διαμορφώνουν ένα περίπλοκο σκηνικό: 67 από τους 120 βουλευτές έχουν εισηγηθεί να ανατεθεί η εντολή στον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, τη στιγμή που ο Νετανιάχου συγκεντρώνει τη στήριξη 46 βουλευτών. Παρ’ όλα αυτά, το ρήγμα στο εσωτερικό του αντι-Νετανιάχου μπλοκ, ιδίως γύρω από τη νομιμοποίηση των αραβικών κομμάτων ως κυβερνητικών εταίρων, αποτελεί «αγκάθι» για την εξασφάλιση βιώσιμης πλειοψηφίας, διατηρώντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα.