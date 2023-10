Για χερσαία επίθεση και πόλεμο σε δύο μέτωπα προετοιμάζεται το Ισραήλ. Συμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο χθεσινοβραδυνό του διάγγελμα, προς τον ισραηλινό λαό ανακοινώνοντας την κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανέφερε ξεκάθαρα πως το Ισραήλ περνάει στην επίθεση προκειμένου να συντρίψει την Χαμάς και παράλληλα προειδοποίησε την Χεζμπολάχ να μην εμπλακεί σ’ αυτό τον πόλεμο, εκμεταλλευόμενη την τρέχουσα κατασταση γιατί θα έχει ανάλογη τύχη.

Ήδη, η Χεζμπολάχ έχει παραδεχτεί ότι εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, με τον ανώτερο σύμβουλο του Ισραηλινού πρωθυπουργού,Μαρκ Ρετζέβ, να δηλώνει ότι ανησυχεί εδώ και αρκετό καιρό πως η Χεζμπολάχ θα κλιμακώσει την κατάσταση. «Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση στον βορρά, αλλά αν μας επιβληθεί ένας διμέτωπος πόλεμος, δεν θα βρεθούμε προ εκπλήξεως. Είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε έτοιμοι και θα επικρατήσουμε», δήλωσε στο Sky News.

Από τη δική του πλευρά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ήταν ξεκάθαρος στο διάγγελμά του: «Θα καταστρέψουμε την Χαμάς, όπως τελειώσαμε και τον ISIS. Είμαστε τώρα στην επίθεση. Κάθε τρομοκράτης της Χαμάς θα πεθάνει. Η Χαμάς είναι ο ISIS. Ο λαός του Ισραήλ είναι ενωμένος, όπως και η κυβέρνησή του. Κάθε μέλος της Χαμάς πρέπει να θεωρείται νεκρό», ανέφερε μεταξύ άλλων, και στάθηκε στις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για αποκεφαλισμούς ανθρώπων από τη Χαμάς αναφέροντας ότι έκαιγαν ζωντανούς άμαχους.

Israeli PM Netanyahu: We are now on the offensive. Every Hamas terrorist will die. Hamas is ISIS. We will crush them like the world crushed ISIS. (Translated)

To the IDF, the whole country is with you… Am Yisrael Chai! We will win!

