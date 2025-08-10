Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά «να ολοκληρώσει τη δουλειά και να νικήσει τη Χαμάς», με δεδομένη την άρνηση της για την παράδοση των όπλων της.

Παράλληλα τόνισε, ότι τα νέα επιθετικά σχέδια του για τη Λωρίδα της Γάζας έχουν στόχο ν’ αντιμετωπίσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει, αναφερόμενος ουσιαστικά στο σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας αλλά και το τι προσανατολίζεται να κάνει για την επόμενη ημέρα.

«Σε αντίθεση με τις ψευδείς ισχυρισμούς, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος και ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί γρήγορα. Θα το κάνουμε επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές των μαχών και να μεταφερθεί σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας, όπου θα του παρασχεθεί άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν… Το Ισραήλ δεν θέλει να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την ελευθερώσει από τη Χαμάς», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Δεδομένης της άρνησης της Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της, το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσει το έργο του και να ολοκληρώσει την ήττα της Χαμάς… Το Ισραήλ έχει περίπου το 70-75% της Γάζας υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, αλλά υπάρχουν δύο ακόμα “προπύργια” όπου φαίνεται να βρίσκονται οι μαχητές της Χαμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το ένα από αυτά βρίσκεται στην πόλη της Γάζας.

«Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», ξεκαθάρισε, ενώ στη συνέχεια παρέθεσε επίσης τους πέντε όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he is looking to sue the New York Times for spreading ‘malignant lies’ about the starvation of Gazan civilians. 🖥️ GB News on YouTube: https://t.co/KHMl3BS8eC pic.twitter.com/RTw8hJD20b — GB News (@GBNEWS) August 10, 2025

Οι 5 όροι του Νετανιάχου, είναι οι ακόλουθοι:

1. Εξάλειψη της Χαμάς

2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων

3. Αποστρατικοποίηση της Γάζας

4. Έλεγχος ασφαλείας της περιοχής από το Ισραήλ

5. Σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γάζας

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα»

«Ο στόχος μου είναι να βγάλω και τους 20 ομήρους ζωντανούς από τον παλαιστινιακό θύλακα… Αν δεν κάνουμε κάτι δεν θα βγουν έξω…Κάποιοι επιλέγουν να ξεχάσουν την 7η Οκτωβρίου, εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε», επισήμανε σε άλλο σημείο της συνέντευξης τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, για να προσθέσει αμέσως μετά:

«Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αν η Γάζα, ή μάλλον η Χαμάς, καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει όλους τους υπόλοιπους ομήρους. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, το Ισραήλ θα έχει την υπεύθυνη ασφάλεια, θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ για να αποτραπούν μελλοντικές τρομοκρατικές επιδρομές, θα δημιουργηθεί μια πολιτική διοίκηση στη Γάζα που θα επιδιώξει να ζήσει ειρηνικά με το Ισραήλ. Αυτό είναι το σχέδιό μας για την εποχή μετά τη Χαμάς… Κοιτάξτε τι συμβαίνει και στον Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Κανένας δεν θα πάει στη Γάζα, εάν δεν “τελειώσει” η Χαμάς».

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claims Gazans are “begging” Israel to free them from Hamas. He adds: “Our goal is not to occupy Gaza, our goal is to free Gaza – free it from Hamas terrorists”. Latest ➡️ https://t.co/uJvxLQABP8 📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/OcQUwxLIg2 — Sky News (@SkyNews) August 10, 2025

«Η Χαμάς δημιουργεί την κρίση ανθρωπιστικής βοήθειας»

Στη συνέχεια της συνέντευξης Τύπου ο Μπ. Νετανιάχου έκανε ιδιαίτερη αναφορά για την κρίση που έχει δημιουργηθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα, τονίζοντας τα εξής:

«Και πάλι, σε αντίθεση με τους ψευδείς ισχυρισμούς, η πολιτική μας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς είναι να την προκαλέσει. Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο σχεδόν δύο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας. Δεν γνωρίζω κανέναν άλλο στρατό που να έχει επιτρέψει την παροχή τέτοιας βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό σε εχθρικό έδαφος. Αν είχαμε πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου. Αλλά η πολιτική μας ήταν ακριβώς η αντίθετη».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε, επίσης, ένα σχέδιο για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής τρία βήματα.

Τη δημιουργία ασφαλών διαδρόμων για την ανθρωπιστική βοήθεια Την αύξηση των σημείων ασφαλούς ανθρωπιστικής βοήθειας και Περισσότερες εναέριες ρίψεις τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα επεσήμανε, ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για «πρόσθετα μέτρα» με σκοπό την αύξηση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, η οποία αντιμετωπίζει λιμό λόγω του αποκλεισμού της βοήθειας από το Ισραήλ και των συνεχιζόμενων περιορισμών.

Αναφερόμενος τέλος, στις τραγικές εικόνες από τη Γάζα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζουν άτομα που λιμοκτονούν από την πείνα, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν διαστρεβλώσει τα πραγματικά γεγονότα σχετικά με την πείνα, βασιζόμενα σε στατιστικά στοιχεία και ισχυρισμούς της Χαμάς, ενώ δεν δίστασε να κάνει λόγο για «αντισημιτισμό».

«Σκέφτομαι πραγματικά το ενδεχόμενο να κινηθώ νομικά ενάντια σε ορισμένα ΜΜΕ», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.