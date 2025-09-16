Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβη σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του υπουργείου Οικονομικών τη Δευτέρα (15/09).

Έκανε λόγο για διπλωματική απoμόνωση της χώρας του και υπογράμμισε την ανάγκη της αυτόνομης επιβίωσης ως κράτος και της αντιμετώπισης του αποκλεισμού από άλλες χώρες στον νευαρλγικό τομέα της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και ευρύτερα.

«Το Ισραήλ εισέρχεται σε διπλωματική απομόνωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κλειστή οικονομία. Ο κόσμος διαιρείται σε μπλοκ, και εμείς δεν ανήκουμε σε κανένα μπλοκ. Αυτό καθιστά ευκολότερο να μας απομονώσουν. Έχουμε επίσης ένα τεχνολογικό και επιστημονικό πλεονέκτημα που δημιουργεί εξάρτηση από εμάς και δίνει σε άλλους συμφέρον να διατηρήσουν δεσμούς μαζί μας.».

«Ίσως βρεθούμε αποκλεισμένοι όχι μόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και στην ίδια την παραγωγή. Οι αμυντικές μας βιομηχανίες θα μπορούσαν να αποκλειστούν και θα πρέπει να γίνουμε Αθήνα και σούπερ Σπάρτη, προσαρμοζόμενοι σε μια αυτάρκη οικονομία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.

Τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απόπειρες απομόνωσης και πρώτα απ’ όλα να αναπτύξουμε την ικανότητα να τα καταφέρνουμε μόνοι μας.»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου της Israel Hayom, οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχουν διττή σημασία:

Η οικονομική ανθεκτικότητα του Ισραήλ, δηλαδή η ικανότητά του να διατηρεί τη λειτουργία της οικονομίας του υπό ακραίες συνθήκες, τίθεται σε κρίση λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των στρατηγικών κινήσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Γάζα και τις απειλές για διεθνείς κυρώσεις.

Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, καθώς και ο μεταγενέστερος πόλεμος με το Ιράν, φανερώνουν την ανάγκη για εφεδρικές λύσεις σε κρίσιμα συστήματα της χώρας, οι οποίες να διασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας των βασικών λειτουργιών της οικονομίας, ακόμα και υπό ακραίες καταστάσεις όπως βομβαρδισμοί και χερσαίες συγκρούσεις.