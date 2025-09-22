Επιμένει στις θέσεις του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο αφορά το παρόν της Γάζας, ο οποίος στο μήνυμά του για την εβραϊκή πρωτοχρονιά απειλεί πως «θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αποφασιστικότητα μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου».

«Με αυτόν τον τρόπο, θα ανοίξουμε επίσης το δρόμο για την επέκταση του κύκλου της ειρήνης» υποστήριξε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν τώρα με μεγάλη ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας για να νικήσουν αποφασιστικά τη Χαμάς και να φέρουν όλους τους ομήρους μας πίσω στα σπίτια τους» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε πως το Ισραήλ «θα συνεχίσει να προωθεί την οικονομία και την ασφάλεια (των πολιτών του), μέσω της τεχνολογίας, του κυβερνοχώρου, της τεχνητής νοημοσύνης, των αμυντικών μας βιομηχανιών και εξελίξεων που σπάνε τα όρια της φαντασίας».

«Είθε να είναι φέτος μια χρονιά ενότητας, μια χρονιά νίκης, μια χρονιά ειρήνης» δήλωσε, την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα στον παλαιστινιακό πληθυσμό, προελαύνοντας στην «καρδιά» της Γάζας.