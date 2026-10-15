Σε μια πρωτοφανή αποκάλυψη προχώρησε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραδεχόμενος για πρώτη φορά δημόσια ότι είχε απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία εντός του 2025 με τον νέο Πρόεδρο της Συρίας, Άχμεντ αλ Σαράα.

Όπως δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 εν μέσω των πολύνεκρων συγκρούσεων στη Σουέιντα, με στόχο να μπει άμεσο τέλος στις βιαιοπραγίες και τη σφαγή σε βάρος της κοινότητας των Δρούζων.

Η πρώτη παραδοχή για απευθείας επαφή Ισραήλ – Συρίας

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση στη διεθνή διπλωματική σκηνή προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης με μέλη της κοινότητας των Δρούζων του Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο KAN.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του, παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ήρθε σε απευθείας επικοινωνία με τον Άχμεντ αλ Σαράα, τον ηγέτη που ανέλαβε την εξουσία στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Περιγράφοντας το παρασκήνιο της επικοινωνίας, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε:

«Τηλεφώνησα στον Άχμεντ αλ Σαράα. Ήταν μια πολύ σύντομη συνομιλία, πολύ έντονη και η σφαγή σταμάτησε», διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους, τοποθετώντας χρονικά τη συνδιάλεξη στον Ιούλιο του 2025.

Το αιματηρό χρονικό στη Σουέιντα το 2025

Η τηλεφωνική επαφή πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Τον Ιούλιο του 2025, η επαρχία της Σουέιντα στη νότια Συρία, όπου διαμένει η πλειονότητα του πληθυσμού των Δρούζων της χώρας, μετατράπηκε σε θέατρο πολύνεκρων συγκρούσεων διάρκειας μίας εβδομάδας ανάμεσα σε Δρούζους και σουνίτες Βεδουίνους, οι οποίοι ενισχύθηκαν από κυβερνητικές δυνάμεις.

Ο απολογισμός της βίας υπήρξε δραματικός:

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 789 Δρούζοι άμαχοι.

Σύμφωνα με την επίσημη επιτροπή της συριακής κυβέρνησης: Καταγράφηκαν 1.760 θάνατοι.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατηγορήθηκαν για εκτελέσεις αμάχων και σοβαρές ωμότητες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Τελ Αβίβ.

Η στρατιωτική παρέμβαση του Ισραήλ και η εύθραυστη εκεχειρία

Στο Ισραήλ διαβιούν περισσότεροι από 150.000 Δρούζοι, πολλοί εκ των οποίων υπηρετούν στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και διατηρούν ισχυρούς συγγενικούς δεσμούς με τους πληθυσμούς της νότιας Συρίας.

Υπό την πίεση της κοινότητας, το Ισραήλ επενέβη στρατιωτικά το 2025 εξαπολύοντας στοχευμένους βομβαρδισμούς κατά των συριακών δυνάμεων, επικαλούμενο την ανάγκη προστασίας των αμάχων Δρούζων.

Μετά το τηλεφώνημα Νετανιάχου – Σαράα και τις αεροπορικές επιδρομές, οι συριακές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την πόλη της Σουέιντα και τμήματα της ομώνυμης επαρχίας, διαμορφώνοντας μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός. Έκτοτε, η κυβέρνηση της Δαμασκού ανακοίνωσε ότι έχει δρομολογήσει δικαστικές ενέργειες για την παραπομπή των υπευθύνων των βιαιοπραγιών.