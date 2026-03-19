«Το Ιράν δεν έχει σήμερα την ικανότητα να εμπλουτίσει ουράνιο και να κατασκευάσει βαλλιστικούς πυραύλους» υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ απείλησε πως ο πόλεμος θα διαρκέσει «όσο χρειαστεί».

Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου και κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων

Είκοσι ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ο Νετανιάχου προέβη σε μια αποκάλυψη, σχετικά με την κατάσταση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν στερείται πλέον οποιασδήποτε δυνατότητας εμπλουτισμού ουρανίου στην παρούσα φάση, ενώ ταυτόχρονα έχει απωλέσει την ικανότητα κατασκευής νέων βαλλιστικών πυραύλων. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, μια καθοριστική αποδυνάμωση των στρατιωτικών και πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης, ανατρέποντας τις ισορροπίες ισχύος στην ευρύτερη περιοχή.

Netanyahu: Iran does not have the ability to enrich uranium or to produce ballistic missiles. pic.twitter.com/YLTlmzCAxj — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πολεμικών επιχειρήσεων, ο Ισραηλινός ηγέτης κατέστησε σαφές πως οι στρατιωτικές δράσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο που πρέπει να επιτελεστεί και το οποίο η χώρα του είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει άμεσα. Τόνισε εμφατικά ότι η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται πλέον ότι το Ισραήλ αποτελεί ένα «έθνος λεόντων».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχολίασε ειρωνικά τις πρόσφατες φήμερα για την κατάστασή του, λέγοντας: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω απλώς να πω ότι είμαι ζωντανός».

Netanyahu: I am alive. You are all witnesses. pic.twitter.com/hASwqL2aD2 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Οι στόχοι του Ισραήλ

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Ισραήλ «ισχυρότερο από ποτέ», υποστηρίζοντας πως το Ιράν αντίστοιχα είναι «ασθενέστερο από ποτέ».Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μίλησε για τους στόχους της κυβέρνησής του λέγοντας ότι ο σκοπός είναι να:

Να «εξολοθρεύσει πλήρως» το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Να «εξολοθρεύσει πλήρως» το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν

Να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν στους Ιρανούς να «πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους».

Το Ισραήλ δεν «έσυρε» τις ΗΠΑ στον πόλεμο

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ «έσυρε» τις ΗΠΑ στον πόλεμο και τόνισε ότι ο «εκβιασμός» του Ιράν με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν θα πετύχει.

Netanyahu: Iran is trying to blackmail the world by closing the Strait of Hormuz; it won’t work. Israel is helping in its own way the American effort to open the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/pt0nMzG7Ky — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι μπορεί κάποιος να πει στον Τραμπ τι να κάνει;», είπε προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «παίρνει πάντα τις αποφάσεις του με βάση το τι θεωρεί καλό για την Αμερική».

Netanyahu: They say Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell Trump what to do? Come on. pic.twitter.com/XecywfDHNB — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Netanyahu on Trump: I don’t think any two leaders have been as coordinated as Trump and I. Trump is the leader, and I am his ally. pic.twitter.com/wtLtGcSEOh — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ισραήλ έδρασε μόνο του χτυπώντας το ιρανικό κοίτασμα South Pars παρά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως υπήρχε συντονισμός με τις ΗΠΑ.

Netanyahu: Israel acted alone against Iranian gas compounds. Trump asked us to hold off on future attacks, and we are holding off. pic.twitter.com/mTShA5OEaa — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Δημιουργούμε προϋποθέσεις κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος» – «Υπάρχουν χερσαίες δυνατότητες»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι η χώρα του «δημιουργεί τις προϋποθέσεις» για την κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος, εκτιμώντας ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους», για να προσθέσει ότι «δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση από αέρος. Πρέπει να υπάρχει και ένα επίγειο στοιχείο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ένα χερσαίο στοιχείο, δεν θα μοιραστώ ποιες είναι», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Netanyahu on Iran: You can’t do revolutions from the air—that is true. There has to be a ground component. There are many possibilities for this ground component. I take the liberty of not sharing all these possibilities. pic.twitter.com/VOE1srBCaO — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

