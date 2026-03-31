Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προεξόφλησε χθες Δευτέρα ότι το κράτος του Ιράν θα καταρρεύσει εκ των έσω, ωστόσο επανέλαβε ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω. Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax.

Έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του πολέμου εναντίον του Ιράν

Ο Νετανιάχου έκρινε χθες ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας πάντως να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη συνέντευξη, που μεταδόθηκε την 31η ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.