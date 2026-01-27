Το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, και «σε καμία περίπτωση στη Γάζα», δήλωσε απόψε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι το Τελ Αβίβ θα διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο στον τομέα της ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή, από τον ποταμό Ιορδάνη έως τη Μεσόγειο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους στη Λωρίδα της Γάζας. «Ακούω να λένε ότι θα εγκρίνω τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στη Γάζα. Αυτό δεν συνέβη και δεν θα συμβεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει «εμποδίσει κατ’ επανάληψη» μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας σε ολόκληρη την έκταση «από τον Ιορδάνη μέχρι τη θάλασσα», περιλαμβάνοντας τόσο το ισραηλινό έδαφος όσο και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Αναφερόμενος στη Γάζα, δήλωσε ότι οι βασικοί στόχοι του Ισραήλ είναι πλέον «ο αφοπλισμός της Χαμάς και η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση» του παλαιστινιακού θύλακα, μετά τον εντοπισμό της σορού και του τελευταίου από τους ομήρους που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Τέλος, αναφερόμενος στις συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό την πίεση του οποίου επιτεύχθηκε η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τόνισε πως «υπάρχει μόνο μία εναλλακτική – είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, θα τα καταφέρουμε».