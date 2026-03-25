Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η ότι ο ισραηλινός στρατός καταλαμβάνει ή επιχειρεί σε μεγαλύτερο βάθος από τη γραμμή των συνόρων, πέρα από τα χωριά που ήδη βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων.

«Έχουμε δημιουργήσει μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που αποτρέπει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Επεκτείνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή των αντιαρματικών πυραύλων και να διαμορφώσουμε μια ευρύτερη περιοχή ασφαλείας», δήλωσε ο Μπ. Νετανιάχου.