Το Ισραήλ ενδέχεται να χρειαστεί να αναπτύξει μια εναλλακτική οικονομία για να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, παραδεχόμενος ταυτόχρονα την πίεση που του ασκείται από τον κυριότερο σύμμαχό του, τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις, ιδίως τραπεζικές», είπε ο Νετανιάχου σε ένα τοκ σόου που μεταδόθηκε από το ισραηλινό κανάλι Channel 10 και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την Παρασκευή, ενόψει των εκλογών της Τρίτης.

«Πρέπει να προετοιμάσουμε μια εναλλακτική οικονομία, ικανή να λειτουργεί παρακάμπτοντας τις κυρώσεις», πρόσθεσε.

Στην ερώτηση αν αναφέρεται στο blockchain, την τεχνολογία αποθήκευσης και μετάδοσης πληροφοριών που λειτουργεί χωρίς μεσάζοντα ή κεντρική αρχή, η οποία είναι πίσω από τα κρυπτονομίσματα, ο Νετανιάχου απάντησε: «Απολύτως. Έχω ζητήσει να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν κατονόμασε τις χώρες από τις οποίες περιμένει να επιβάλουν κυρώσεις. Πρόσφατα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες επέβαλαν κυρώσεις σε προϊόντα που προέρχονται από εβραϊκούς οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, αντιδρώντας στις επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την οικοδόμηση νέων οικισμών.

Ο Νετανιάχου παραμένει στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλν Τραμπ όμως στις ΗΠΑ του ασκείται κριτική μετά την καταστροφική επιχείρηση στη Γάζα, σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ανάγκη να περιοριστεί η εξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια και να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στον τομέα της άμυνας.

«Τελείωσε. Δεν είναι παρά θέμα χρόνου», πρόσθεσε, παραδεχόμενος ότι «ανησυχεί» για την αμερικανική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Ο κεντρώος πρώην πρωθυπουργός Γιαΐρ Λάπιντ, στέλεχος της αντιπολίτευσης σήμερα, σχολίασε ότι «ο Νετανιάχου παραδέχεται πλέον, με βάση τα δικά του λόγια, ότι αν η κυβέρνησή του αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια θα τελειώσει και το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει κυρώσεις που θα καταστρέψουν την οικονομία μας, θα προκαλέσουν ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών και θα προκαλούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές», ισχυρίστηκε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απείλησε επίσης πρόσφατα να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μιας χώρας που, απέναντι στις βαριές διεθνείς κυρώσεις, υιοθέτησε τα κρυπτονομίσματα και άλλους εναλλακτικούς οικονομικούς μηχανισμούς.