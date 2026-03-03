Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να «βομβαρδίζει με σφοδρότητα το Ιράν», προσθέτοντας ότι η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ θα στοχοποιηθεί με «ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» στον Λίβανο.

Συγκεριμένα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Παλμαχίμ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε το Ιράν με σφοδρότητα. Οι πιλότοι μας πετούν πάνω από το Ιράν και την Τεχεράνη, καθώς και τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ έκανε σοβαρό λάθος όταν επιτέθηκε σε εμάς. Έχουμε ήδη απαντήσει με δύναμη, και θα απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη».

Υπενθυμίζεται πως ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα έπληξε εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων σε όλο το Ιράν, στην τέταρτη ημέρα των επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιδρομές στόχευσαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή όπλων, ιδίως βαλλιστικών πυραύλων, ενώ πλήγηκαν δεκάδες στόχοι που συνδέονται με το δίκτυο βαλλιστικών πυραύλων, μεταξύ των οποίων εκτοξευτές και χώροι αποθήκευσης στο Ισφαχάν.