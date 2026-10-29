Το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Κατάρ και η Τουρκία ενδέχεται να βρίσκονται πίσω από χρηματοδότηση οργανώσεων που φέρονται να κινητοποίησαν Άραβες πολίτες του Ισραήλ προκειμένου να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τις ισραηλινές Αρχές. Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη περάσει στο μικροσκόπιο της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, μετά από πληροφορίες περί πιθανής ξένης παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία.

Η εντολή Σόλμπεργκ για έρευνα

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι πληροφορίες έφτασαν στη Σιν Μπετ και παρουσιάστηκαν στον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Νοάμ Σόλμπεργκ.

Ο Σόλμπεργκ έδωσε το πρωί της Πέμπτης εντολή στον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, να διερευνήσει τις καταγγελίες περί «ξένης χρηματοδότησης» και ενδεχόμενης εκλογικής δωροδοκίας από ξένους παράγοντες.

Η Jerusalem Post, αναφερόμενη στην εντολή του Σόλμπεργκ, σημειώνει ότι οι πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη του αφορούν «σοβαρές υποψίες» για αθέμιτη επιρροή στις εκλογές μέσω ξένης χρηματοδότησης από παράγοντες που φέρονται να ενεργούν εναντίον ισραηλινών συμφερόντων.

«Σοβαρές υποψίες έχουν τεθεί ενώπιόν μου σχετικά με αθέμιτη επιρροή μέσω ξένης χρηματοδότησης», ανέφερε ο Σόλμπεργκ, ζητώντας από τη Σιν Μπετ να χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητές της προκειμένου είτε να τεκμηριώσει είτε να διαψεύσει τις καταγγελίες.

Η εφημερίδα επισημαίνει παράλληλα ότι η διερεύνηση αφορά υποψίες και όχι διαπιστωμένη ξένη παρέμβαση, στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο καθώς οι πολιτικές καταγγελίες του Λικούντ έχουν ήδη προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μετά την ιστορικά υψηλή συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων.

Στην επιστολή του προς τον Ζίνι, ο Σόλμπεργκ ανέφερε ότι έχουν περιέλθει σε γνώση του «σοβαρές υποψίες» περί αθέμιτης επιρροής στις εκλογές μέσω χρηματοδότησης από ξένες οντότητες που φέρονται να ενεργούν εις βάρος ισραηλινών συμφερόντων.

Ταυτόχρονα, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει την ουσία αυτών των πληροφοριών και ότι ακριβώς γι’ αυτό απαιτείται πλήρης διερεύνηση από τη Σιν Μπετ. Ζήτησε μάλιστα να ενημερωθεί για τα ευρήματα μέσα σε μία εβδομάδα.

Οι υποψίες για Κατάρ και Τουρκία

Το όνομα του Κατάρ και της Τουρκίας προκύπτει, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, από την εκτίμηση του Λικούντ και όχι από επίσημο πόρισμα της Σιν Μπετ.

Το κόμμα του Νετανιάχου θεωρεί ότι χρήματα από τις δύο χώρες μπορεί να κατευθύνθηκαν προς οργανώσεις που είχαν ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής των Αράβων ψηφοφόρων.

Το Channel 12, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ανέφερε ότι οι δίαυλοι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χρημάτων παρουσιάζουν ομοιότητες με μηχανισμούς που είχαν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για μεταφορά κεφαλαίων που συνδέθηκαν με τρομοκρατική δραστηριότητα.

Πρόκειται, πάντως, για στοιχείο που βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής κάποιο αποδεικτικό υλικό που να τεκμηριώνει ότι η Άγκυρα ή η Ντόχα χρηματοδότησαν πράγματι εκλογική κινητοποίηση στο Ισραήλ.

Η Σιν Μπετ είχε μιλήσει για «ομαλή» διαδικασία

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, την ημέρα των εκλογών, ο ίδιος ο Νταβίντ Ζίνι είχε δηλώσει ότι η εκλογική διαδικασία εξελισσόταν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

Κατά την επίσκεψή του στο κέντρο επιχειρήσεων της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, ο επικεφαλής της Σιν Μπετ είχε αναφέρει ότι η ψηφοφορία προχωρούσε «ομαλά μέχρι στιγμής».

Είχε ακόμη σημειώσει ότι η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα υψηλή και ότι οι πολίτες μπορούσαν να είναι βέβαιοι πως οι εκλογές παρακολουθούνταν και διεξάγονταν με ορθό τρόπο.

Το Λικούντ μιλούσε ήδη για «κλεμμένες εκλογές»

Η έρευνα για πιθανή ξένη χρηματοδότηση έρχεται μέσα σε ένα ήδη ιδιαίτερα τεταμένο μετεκλογικό κλίμα.

Πριν ακόμη ανοίξουν οι κάλπες, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι στελέχη του Λικούντ προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο να αμφισβητήσουν αποτελέσματα σε αραβικές πόλεις και κοινότητες, εφόσον ο Νετανιάχου δεν εξασφάλιζε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, στο εσωτερικό του κόμματος είχαν συζητηθεί εκ των προτέρων πιθανές καταγγελίες για παρατυπίες και νοθεία, καθώς και το ενδεχόμενο μιας εκστρατείας που θα παρουσίαζε τις εκλογές ως «κλεμμένες».

Μετά την ψηφοφορία, το Λικούντ υποστήριξε ανοιχτά ότι οι εκλογές «κλάπηκαν» από τα αραβικά κόμματα και ζήτησε έρευνα από την αστυνομία, τη Σιν Μπετ και την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Το κόμμα ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στις Αρχές «εκατοντάδες μαρτυρίες» και άλλο υλικό, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για φακέλους με χρήματα, απειλές, διπλοψηφίες, διαφορές ανάμεσα στον αριθμό των φακέλων και των ψηφοφόρων και παράνομο λογισμικό κινητοποίησης ψηφοφόρων.

Η αστυνομία: «Δεν υπάρχουν στοιχεία»

Ωστόσο, η ισραηλινή αστυνομία πήρε σαφείς αποστάσεις από τον ισχυρισμό ότι οι εκλογές είχαν «κλαπεί».

Πηγή της αστυνομίας ανέφερε σε ισραηλινά μέσα ότι η ημέρα της ψηφοφορίας κύλησε με πολύ λίγα περιστατικά που αφορούσαν την ακεραιότητα της διαδικασίας, ακόμη και σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογές.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ερευνητικό ή πληροφοριακό υλικό που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς περί συνολικής νοθείας.

Ανάλογη θέση είχε εκφράσει ήδη και η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η οποία είχε ανακοινώσει την ημέρα της ψηφοφορίας ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής αλλοίωσης ή παραποίησης της εκλογικής διαδικασίας.

Η εκρηκτική άνοδος της αραβικής συμμετοχής

Οι καταγγελίες έρχονται μετά την ιστορικά υψηλή συμμετοχή των Αράβων πολιτών του Ισραήλ στις εκλογές.

Οι Ra’am και Joint List εμφανίζονται να συγκεντρώνουν συνολικά 19 έδρες, σχεδόν διπλάσιες από τη σημερινή κοινή κοινοβουλευτική τους δύναμη, μετατρέποντας τα αραβικά κόμματα σε κρίσιμο παράγοντα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς τόσο το μπλοκ του Νετανιάχου όσο και το εβραϊκό αντιπολιτευτικό μπλοκ παραμένουν κάτω από το όριο των 61 εδρών που απαιτούνται για τον έλεγχο της Κνεσέτ.

Η πιθανότητα τα αραβικά κόμματα να αποκτήσουν ρυθμιστικό ρόλο βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο της μετεκλογικής σύγκρουσης, την ώρα που η Σιν Μπετ καλείται να ξεκαθαρίσει εάν υπήρξε πράγματι παράνομη ξένη παρέμβαση ή εάν οι σχετικές πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται.