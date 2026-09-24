Σε μια ομιλία υψηλής έντασης, στιγματισμένη από αποδοκιμασίες και μαζικές αποχωρήσεις διπλωματών, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εξαπολύοντας μια πολυμέτωπη επίθεση.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε το Ιράν, αλλά και ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο κατέκρινε για τον ρόλο του στην περιοχή, τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και για το εσωτερικό καθεστώς της Τουρκίας.

Η μετωπική σύγκρουση με τον «τύραννο» Ερντογάν

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποδόμηση του διεθνούς προφίλ του Τούρκου προέδρου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου περιέγραψε τον Ερντογάν με τα μελανότερα χρώματα και υπενθυμίζοντας στη διεθνή κοινότητα τη στάση της Άγκυρας απέναντι σε Αθήνα και Λευκωσία.

«Είναι τύραννος. Φιλοξενεί επίσης τους ηγέτες της τρομοκρατικής Χαμάς. Έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους. Αρνείται την Αρμενική Γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, νομίζω ότι κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό», δήλωσε σε οξύτατο ύφος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ακολούθως, αναφέρθηκε ευθέως στις τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο: «Κατέχει παράνομα τη βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ».

Κλείνοντας το κεφάλαιο της Τουρκίας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις επεκτατικές βλέψεις του Ερντογάν: «Τώρα θέλει να καταλάβει τη Συρία. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

«Ηθικοί δειλοί» και αποχωρήσεις

Το κλίμα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης ήταν εκρηκτικό από την πρώτη στιγμή. Καθώς ο Νετανιάχου ετοιμαζόταν να μιλήσει, ακούστηκαν γιουχαΐσματα, με δεκάδες αντιπροσωπείες να αποχωρούν επιδεικτικά. Η απάντησή του ήταν άμεση και δεικτική: «Προτού ξεκινήσω, απλώς μια σύντομη ανακοίνωση: αν υπάρχουν και άλλοι ηθικοί-δειλοί που δεν έχουν εγκαταλείψει ακόμη αυτή την αίθουσα, παρακαλώ κάντε το τώρα!».

Στηλιτεύοντας τη στάση όσων αποχώρησαν, αναφέρθηκε στη διπλωματική υποκρισία που, όπως άφησε να εννοηθεί, κυριαρχεί: «Τώρα, θέλετε να ακούσετε την απόλυτη ειρωνεία; Το Ισραήλ υπερασπίζεται επίσης πολλές από τις χώρες των οποίων οι εκπρόσωποι μόλις αποχώρησαν από αυτή την αίθουσα. Στην πραγματικότητα, θέλω να ξέρετε ότι πολλοί από τους ηγέτες τους μας ευχαριστούν μάλιστα κατ’ ιδίαν που εξουδετερώσαμε τα πυρηνικά του Ιράν».

Η αποχώρηση των αντιπροσωπειών:

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών:

Το χτύπημα στο Ιράν: «Αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί»

Υπεραμυνόμενος της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο Νετανιάχου υπενθύμισε την υπόσχεση που είχε δώσει από το ίδιο βήμα πριν από 14 χρόνια, όταν είχε «τραβήξει μια κόκκινη γραμμή» κατά της ιρανικής απειλής.

«Ορκίστηκα να εμποδίσω τη δολοφονική δικτατορία του Ιράν να αναπτύξει ατομικές βόμβες, πυρηνικά όπλα με στόχο την καταστροφή του Ισραήλ, πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να απειλήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ακριβώς κάναμε. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο», ανέφερε. Και συνέχισε: «Θέλω να πω κάτι που ίσως σας εκπλήξει. Η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν ήταν δύσκολη. Ήταν πολύ δύσκολο να γίνει. Αλλά για μένα ήταν μία από τις ευκολότερες αποφάσεις που χρειάστηκε να πάρω. Αν δεν το είχαμε κάνει, θα ήμασταν όλοι νεκροί».

Προέβλεψε, μάλιστα, την πτώση του καθεστώτος της Τεχεράνης, παρουσιάζοντας μια συσκευή δορυφορικού ίντερνετ Starlink, ως σύμβολο της ελεύθερης πρόσβασης στην αλήθεια. «Κάτι θα συμβεί στο Ιράν. Η δύναμη του λαού θα υπερισχύσει εκείνων που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Μια μέρα ο ιρανικός λαός θα είναι ελεύθερος. Το ιρανικό καθεστώς θα ανατραπεί. Όλοι μας θα γιορτάσουμε εκείνη την ημέρα», δήλωσε.

Η ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση:

Πυρά κατά Γαλλίας, Βρετανίας και Κατάρ

Επιστρέφοντας στην τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου, μίλησε για τη χειρότερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. «Δεν υπήρχε ούτε ένας Ισραηλινός στη Γάζα. Ούτε πολίτης, ούτε στρατιώτης», υπενθύμισε. Περιέγραψε με φρικτές λεπτομέρειες τις θηριωδίες των «τεράτων της Χαμάς» που «έκαψαν μωρά ζωντανά μπροστά στους γονείς τους. Αποκεφάλισαν τους άνδρες μας. Βίασαν βάναυσα τις γυναίκες μας και στη συνέχεια τις δολοφόνησαν».

Διαψεύδοντας τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Γάζα, υποστήριξε ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες, ενώ τόνισε: «Το Ισραήλ δεν διέπραξε γενοκτονία. Το Ισραήλ απέτρεψε μια γενοκτονία».

Ιδιαίτερα σκληρός εμφανίστηκε όμως και απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες, κατονομάζοντας τη Βρετανία και τη Γαλλία: «Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Και ποιος μας κατηγορεί; Ανάμεσά τους, άνθρωποι στη Βρετανία και στη Γαλλία. Προς Θεού, αυτοί εφηύραν τον όρο, οι αποικίες τους κάλυπταν ολόκληρη την υφήλιο. Αποικιοκρατία; Κάντε μας τη χάρη!». Παράλληλα, κατηγόρησε το Κατάρ για χρηματοδότηση της προπαγάνδας κατά του Ισραήλ σε δυτικά πανεπιστήμια και μέσα ενημέρωσης.

Δεν δίστασε, επίσης, να επικρίνει σφοδρά τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατηγορώντας τον πως επί των ημερών του «πολλοί Εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη» και ότι «επαινεί ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για υποστήριξη της Χαμάς».

Στον αντίποδα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας: «Σε αυτή τη μάχη εναντίον των βαρβάρων, δεν είχαμε μεγαλύτερο σύμμαχο από τον πρόεδρο Τραμπ. Τον ευχαριστώ για τη θαρραλέα ηγεσία του».

Κλείνοντας, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα υπερηφάνειας προς τον παγκόσμιο εβραϊσμό. «Οι ημέρες που οι Εβραίοι ήταν ανυπεράσπιστα θύματα που οδηγούνταν στη σφαγή έχουν περάσει. Εβραίοι σε όλο τον κόσμο, σηκώστε το κεφάλι σας. Να είστε υπερήφανοι. Μην ντρέπεστε», κατέληξε, υπενθυμίζοντας την ιστορική συνέχεια του λαού του στη γη του Ισραήλ: «Μιλάμε την ίδια γλώσσα που μιλούσαμε τότε. Ζούμε στην ίδια γη και στην ίδια χώρα όπου έζησαν οι πρόγονοί μας. Αυτή είναι η γη μας».