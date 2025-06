Για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων έκανε λόγο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ακόμη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε, ωστόσο, πως «είναι πολύ νωρίς για να τρέφουμε ελπίδες, αλλά εργαζόμαστε ασταμάτητα αυτή τη στιγμή και συνεχώς. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε».

The Prime Minister Benjamin Netanyahu in the daily video: There is significant progress on the issue of the abductees. pic.twitter.com/vR8Q08h6DA

