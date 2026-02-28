Την εξολόθρευση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ αλί Χαμενεϊ, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου.
«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ, που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχουν πολλά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν είναι πια στη ζωή», χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τον θάνατό του.
Δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημα του Χαμενεΐ είχε καταστραφεί, και ότι οι διοικητές της Επαναστατικής Φρουράς και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος είχαν σκοτωθεί.
Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι νεκροί είναι ο γαμπρός και η νύφη του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Netanyahu to Iranians:
You will have your moment, a moment where you will be demanded to take to the streets in order to finish the job and topple this regime. pic.twitter.com/YSlWQAKsK1
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά μέσα, επικαλούμενα την Ερυθρά Ημισέληνο, από σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε 24 επαρχίες της χώρας, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 201 άνθρωποι ενώ 747 έχουν τραυματιστεί.
Η επιχείρηση έγινε το πρωί του Σαββάτου (28/2) στην περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ, εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.
H περιοχή είναι μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της Τεχεράνης, όπου στεγάζονται βασικά κυβερνητικά και στρατιωτικά γραφεία. Η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν ζώνες υψηλού προφίλ της ιρανικής ηγεσίας.
Σύμφωνα με πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Αλί Χαμενεΐ ταυτοποιήθηκε ως νεκρός από την ισραηλινή επιδρομή.
Ο Νετανιάχου απευθύνθηκε ακόμη προς τους Ιρανούς πολίτες. Τους κάλεσε μάλιστα «να κατακλύσουν τους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά».
Ο Χαμενεϊ και ο Πεζασκιάν είναι ασφαλείς, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν
«Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ασφαλείς» δήλωσε πριν απο λίγο σε συνέντευξή του στο Sky News, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Οι δύο αυτοί άνδρες ήταν από τους πρώτους στόχους της ισραηλινής αμερικανικής επίθεσης.
Ουσιαστικά ο Ιρανός εκπρόσωπος διαψεύδει τις πληροφορίες που είχαν δει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας, ότι ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός.
Πάντως τα ιρανικά μέσα από τις 5:00 το απόγευμα μετέδιδαν ότι αναμένεται διάγγελμα του Αλί Χαμενεΐ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει πραγματοποιηθεί.
Πώς αντιδρούν οι κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής στην επίθεση κατά του Ιράν
Οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες της Λατινικής Αμερικής αντέδρασαν με ανησυχία στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκίνησαν το Σάββατο.
Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται σε ένταση με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως η Κούβα, άλλοι συγκαταλέγονται μεταξύ των συμμάχων του, όπως η Αργεντινή, και άλλοι προσέγγισαν πρόσφατα τον Τραμπ μετά από ανταλλαγές και απειλές, όπως στην περίπτωση της Κολομβίας.
Ακολουθεί μια επισκόπηση των τελευταίων αντιδράσεων από τη Λατινική Αμερική:
Κούβα: Ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ «καταστρέφουν για δεύτερη φορά τις διπλωματικές προσπάθειες σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα».
Αργεντινή: Ο Πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι αύξησε το επίπεδο ασφάλειας σε «υψηλό σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια» λόγω των επιθέσεων. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής δήλωσε το Σάββατο σε ξεχωριστή ανακοίνωση ότι «εκτιμά και υποστηρίζει» τις κοινές στρατιωτικές ενέργειες.
Κολομβία: Ο Πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έκανε λάθος σήμερα» μετά τις επιθέσεις. Η ειρήνη στον κόσμο είναι κοινός σκοπός της ανθρωπότητας. Η ειρήνη και η ζωή είναι τα θεμέλια της ύπαρξης», δήλωσε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στο X, σε μια περίοδο που ο ηγέτης της Νότιας Αμερικής έχει πρόσφατα προσεγγίσει τον Τραμπ.
Γουατεμάλα: Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις στρατιωτικές επιθέσεις και ζήτησε σεβασμό του διεθνούς δικαίου για να αποφευχθεί η κλιμάκωση της βίας.
Μεξικό: Το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού δήλωσε ότι οι πρεσβείες της χώρας στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με τη μεξικανική κοινότητα «και έχουν ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα προστασίας και προξενικής συνδρομής» τόσο για τους υπηκόους όσο και για τις οικογένειες του διπλωματικού προσωπικού σε αυτές τις χώρες.
Νετανιάχου: "Μου έδειξαν φωτογραφία με τη σορό του Χαμενεΐ"
Το Channel 12 αναφέρει ότι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου επέδειξαν μια εικόνα της σορού του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αφού αυτό ανακτήθηκε από τις ιρανικές αρχές από το συγκρότημά του στην Τεχεράνη.
Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια τεράστια επίθεση στο συγκρότημα του Χαμενεΐ στο πλαίσιο των πρώτων επιχειρήσεων κατά του Ιράν σήμερα το πρωί.
Ισραηλινός Αξιωματούχος: "Βρέθηκε το πτώμα του Χαμενεΐ"
Σε δηλώσεις του στο Reuters, ανώτερος Ισραηλινός Αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός και ότι η σορός του βρέθηκε.
Επίσημη επιβεβαίωση του Ισραήλ: Έδειξαν φωτογραφίες του νεκρού Χαμενεΐ στον Νετανιάχου
Με τον πλέον εμφατικό τρόπο οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν την εξουδετέρωση του Αλί Χαμενεΐ, καθώς παρουσίασαν στον πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωτογραφίες με τη σορό του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν.
Τραμπ: «Μπορώ να τερματίσω τη σύγκρουση με το Ιράν σε δύο ή τρεις ημέρες»
Το Ιράν θα χρειαστεί «αρκετά χρόνια» για να ανακάμψει από την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία με δημοσιογράφο του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού Channel 12, τονίζοντας ότι μπορεί «να αναλάβει τα πάντα ή να τα τελειώσω σε δύο ή τρεις ημέρες», σύμφωνα με το Axios.
Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει την εκστρατεία για όσο διάστημα θέλει ή να την ολοκληρώσει μέσα σε λίγες ημέρες, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί ξανά αν το Ιράν επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί.
Ωστόσο, τόνισε ότι, σε κάθε περίπτωση, θα χρειαστούν «αρκετά χρόνια» για να ανακάμψει το καθεστώς από αυτή την επίθεση, σύμφωνα με το εβραϊκό δίκτυο.
Ο πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν ότι υπαναχώρησε από την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας, λέγοντας ότι κατάλαβε ότι η Τεχεράνη δεν επιδίωκε σοβαρά μια συμφωνία, προσθέτει η έκθεση.
Ο Τραμπ περιέγραψε επίσης τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου απόψε ως θετική.
Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει το Ιράν και προσφέρει υποστήριξη στα αραβικά κράτη
Η Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζει τις επιθέσεις – αντίποινα του Ιράν εναντίον των αραβικών κρατών της περιοχής που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, μετά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Η Παλαιστινιακή Αρχή «επιβεβαιώνει την αλληλεγγύη του λαού μας και την αταλάντευτη στάση του στο πλευρό των αδελφών αραβικών εθνών» και εκφράζει την υποστήριξή της «σε οποιαδήποτε μέτρα λάβουν αυτές οι χώρες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κυριαρχίας τους», σύμφωνα με δήλωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής WAFA.
Reuters: Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο
Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters.
ΕΕ: Οι ΥΠΕΞ θα συνεδριάσουν εκτάκτως αύριο μέσω βιντεοσύνδεσης για το Ιράν
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας δήλωσε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση μέσω βιντεοσύνδεσης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο, Κυριακή, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του Ιράν και η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων σε όλη τη Μέση Ανατολή.
«Οι χωρίς διάκριση επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του φέρουν τον κίνδυνο να συρθεί η περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο και το καταδικάζουμε αυτό», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.
«Είναι βασικό ο πόλεμος να μην επεκταθεί παραπέρα. Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να κάνει επιλογές».
Ο Τραμπ μίλησε με ηγέτες του Κόλπου και τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ μετά την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με αρκετούς σημαντικούς διεθνείς ηγέτες μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.
«Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε», έγραψε η Λέβιτ στο X.
Η εκπρόσωπος Τύπου είχε επίσης επιβεβαιώσει την τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε προηγούμενη ανάρτησή της.
Τραμπ: "Η ανάκαμψη του Ιράν θα πάρει χρόνια μετά την επίθεση"
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πάρει “χρόνια” στο Ιράν να ανακάμψει από την κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στη χώρα, σε τηλεφωνική συνομιλία με δημοσιογράφο του Ισραηλινού Channel 12.
Ο πρόεδρος ανέφερε ότι μπορεί να επιλέξει να κάνει την επιχείρηση όσο διάστημα θέλει ή να την ολοκληρώσει εντός μερικών ημερών, προειδοποιώντας πως θα επιτεθεί ξανά αν το Ιράν προσπαθήσει να ξαναχτίσει.
Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, το καθεστώς του Ιράν θα χρειαστεί «χρόνια» για να ανακάμψει από αυτήν την επίθεση, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι.
Ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι απομακρύνθηκε από την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά, δηλώνοντας ότι κατανοεί πως η Τεχεράνη δεν επιθυμεί σοβαρά μια συμφωνία. Επίσης, περιέγραψε τη συνομιλία του με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως θετική.
Εκπρόσωπος ιρανικού ΥΠΕΞ: "Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω" την κατάσταση του Χαμενεΐ
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν απέφυγε να απαντήσει άμεσα όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του προέδρου Μασούντ Παζαχάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ABC το Σάββατο το βράδυ.
«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο λαός μας, ολόκληρο το έθνος, είναι προσηλωμένος στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας», δήλωσε ο Esmaeil Baghaei.
Το κανάλι Al-Mayadeen, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, μετέδωσε ότι ο Χαμενεΐ βρισκόταν στην αίθουσα επιχειρήσεων «και διαχειριζόταν τις υποθέσεις του πολέμου».
Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κύπρου για τις εξελίξεις στην περιοχή
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε τηλεφωνικά πριν από λίγη ώρα για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.