Την εξολόθρευση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ αλί Χαμενεϊ, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ, που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχουν πολλά σημάδια που υποδηλώνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν είναι πια στη ζωή», χωρίς να επιβεβαιώσει ρητά τον θάνατό του.

Δήλωσε επίσης ότι το συγκρότημα του Χαμενεΐ είχε καταστραφεί, και ότι οι διοικητές της Επαναστατικής Φρουράς και ανώτεροι αξιωματούχοι του πυρηνικού προγράμματος είχαν σκοτωθεί.

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι νεκροί είναι ο γαμπρός και η νύφη του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Netanyahu to Iranians: You will have your moment, a moment where you will be demanded to take to the streets in order to finish the job and topple this regime. pic.twitter.com/YSlWQAKsK1 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ιρανικά μέσα, επικαλούμενα την Ερυθρά Ημισέληνο, από σημερινά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε 24 επαρχίες της χώρας, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 201 άνθρωποι ενώ 747 έχουν τραυματιστεί.

Η επιχείρηση έγινε το πρωί του Σαββάτου (28/2) στην περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ, εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

H περιοχή είναι μία από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της Τεχεράνης, όπου στεγάζονται βασικά κυβερνητικά και στρατιωτικά γραφεία. Η τελευταία επίθεση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις στοχεύουν ζώνες υψηλού προφίλ της ιρανικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο Αλί Χαμενεΐ ταυτοποιήθηκε ως νεκρός από την ισραηλινή επιδρομή.

Ο Νετανιάχου απευθύνθηκε ακόμη προς τους Ιρανούς πολίτες. Τους κάλεσε μάλιστα «να κατακλύσουν τους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά».

Ο Χαμενεϊ και ο Πεζασκιάν είναι ασφαλείς, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν

«Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ όσο και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν είναι ασφαλείς» δήλωσε πριν απο λίγο σε συνέντευξή του στο Sky News, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Οι δύο αυτοί άνδρες ήταν από τους πρώτους στόχους της ισραηλινής αμερικανικής επίθεσης.

Ουσιαστικά ο Ιρανός εκπρόσωπος διαψεύδει τις πληροφορίες που είχαν δει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας, ότι ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός.

Πάντως τα ιρανικά μέσα από τις 5:00 το απόγευμα μετέδιδαν ότι αναμένεται διάγγελμα του Αλί Χαμενεΐ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει πραγματοποιηθεί.