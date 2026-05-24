Εν μέσω αναφορών ότι το Ισραήλ έχει αποκλειστεί από τα τελικά στάδια μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο Νετανιάχου προσπαθεί να μετριάσει τις συζητήσεις που θέλουν τη σχέση του με τις ΗΠΑ να βρίσκεται σε κίνδυνο, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του πρακτορείου, ο Νετανιάχου δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, υπάρχει βαθύς σκεπτικισμός σχετικά με την ικανότητά του να διασφαλίσει τους ισραηλινούς στόχους στην επικείμενη συμφωνία, ανέφερε η Ιμπραχίμ.

«Ισραηλινοί αξιωματούχοι είδαν το προσχέδιο που συζητείται για μια πιθανή συμφωνία και δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό, καθώς δεν αντιμετωπίζει τα ισραηλινά συμφέροντα όσον αφορά την απομάκρυνση… του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και την οριστική αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Έτσι, η λέξη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι “ανησυχία”, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τους αξιωματούχους του να μην μιλούν δημόσια, επειδή πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον τρόπο που χειρίζεται τον Τραμπ σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο, δεδομένου ότι πλησιάζουμε σε εκλογές στο Ισραήλ, και ο Νετανιάχου έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς πολλές νίκες, τις οποίες δεν μπόρεσε να εκπληρώσει», συμπλήρωσε.

Εν τω μεταξύ, ρεπορτάζ του Channel 12 μετέδωσε τις ανησυχίες στους κόλπους του ισραηλινού στρατού σχετικά με το ενδεχόμενο η συμφωνία να φέρει το τέλος του πολέμου στον Λίβανο.

«Αν και ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχέδια αποχώρησης από τα λιβανέζικα εδάφη, η ελευθερία δράσης του θα μπορούσε να περιοριστεί σημαντικά», ανέφεραν οι ανταποκριτές του ισραηλινού μέσου.