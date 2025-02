Αν και αποτελεί μία από τις εφημερίδες των ΗΠΑ, που αγαπάει ιδιαίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο και υποστήριξε στις εκλογές του 2020 και 2024, η New York Post, με το πρωτοσέλιδο της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου, διαφοροποιείται από την πολιτική του Αμερικανού προέδρου στο Ουκρανικό. Το πρωτοσέλιδο απευθύνεται στον Αμερικανό πρόεδρο, γράφοντας με πηχυαίους τίτλους: «Πρόεδρε Τραμπ: Αυτός είναι δικτάτορας». Συνοδεύεται από μία μεγάλη φωτογραφία του Πούτιν και δεξιά του τίτλου φιγουράρει μία ουκρανική σημαία.

Η New York Post εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει δίκιο που θέλει να σταματήσει τον αιματηρό πόλεμο στην Ουκρανία», ενώ κλείνουν τρία χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας, υπενθυμίζει όμως στον Τραμπ, «10 αλήθειες τις οποίες κάθε Αμερικανός ψηφοφόρος πρέπει να ακούσει».

Σύμφωνα με τη New York Post – η οποία ανήκει στον όμιλο του Ρούπερτ Μέρντοχ που με τη σειρά του ελέγχει επίσης το κατεξοχήν φιλοτραμπικό Fox News και τη Wall Street Journal – η πρώτη αλήθεια είναι ότι «ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, παρά τα όσα δήλωσε ο Τραμπ πριν από μερικές ημέρες». Όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος Douglas Murray, «ο Τραμπ έχει δίκιο όταν λέει ότι ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει αρχίσει. Πιστεύω επίσης ότι δεν θα είχε αρχίσει αν εκείνος βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο. Αλλά ο Πούτιν και όχι ο Ζελένσκι ξεκίνησε τον πόλεμο».

