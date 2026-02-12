Οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για το καθεστώς στο Ιράν κάνουν λόγο για συστηματικές εκτελέσεις αντικαθεστωτικών διαδηλωτών, ακόμη και μέσα σε νοσοκομεία, όπου φέρεται να εισβάλλουν δυνάμεις ασφαλείας για να σκοτώσουν τραυματισμένους που νοσηλεύονται. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται η New York Post και η Jerusalem Post, διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας σοκαριστικά βίντεο που δείχνουν εφόδους σε νοσοκομεία, με θύματα άτομα που είχαν τραυματιστεί στις διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, κατά τις οποίες αναφέρεται ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην καταστολή.

 

Πηγές υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες ήταν διασωληνωμένοι ή με οξυγόνο και ότι εκτελέστηκαν με χαριστική βολή στο κεφάλι. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για καθημερινές εκτελέσεις, καθώς και για εκτεταμένη σεξουαλική βία σε βάρος κρατουμένων, με καταγγελίες ότι ορισμένες νεαρές κρατούμενες ζητούν από τις οικογένειές τους αντισυλληπτικά χάπια.

 

 

 


Σύμφωνα με την εκστρατεία «No to Execution Tuesdays», έναν συνασπισμό πολιτικών κρατουμένων σε 56 φυλακές της χώρας, περισσότεροι από 207 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ο 20χρονος Αλί Χεϊνταρί, που συνελήφθη κατά την καταστολή της 8ης Ιανουαρίου, φέρεται να είναι ο πιο πρόσφατος διαδηλωτής που εκτελέστηκε, σύμφωνα με την οργάνωση National Union for Democracy in Iran με έδρα την Ουάσιγκτον.

 

 


Η ίδια οργάνωση προειδοποιεί ότι εκατοντάδες ακόμη κρατούμενοι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, συχνά χωρίς δίκαιη δίκη ή επίσημη ενημέρωση των οικογενειών τους, ενώ καταγγέλλεται και στοχοποίηση δικηγόρων και ιατρικού προσωπικού που βοήθησαν διαδηλωτές.

 

 


Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν είχε αποφασίσει να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών, ενώ ο ίδιος έχει προειδοποιήσει πως η συνέχιση των εκτελέσεων και η αποτυχία επίτευξης νέας πυρηνικής συμφωνίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρατιωτική κλιμάκωση, με την Τεχεράνη να απαντά ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με ολοκληρωτικό πόλεμο.

