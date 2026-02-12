Οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για το καθεστώς στο Ιράν κάνουν λόγο για συστηματικές εκτελέσεις αντικαθεστωτικών διαδηλωτών, ακόμη και μέσα σε νοσοκομεία, όπου φέρεται να εισβάλλουν δυνάμεις ασφαλείας για να σκοτώσουν τραυματισμένους που νοσηλεύονται. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται η New York Post και η Jerusalem Post, διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας σοκαριστικά βίντεο που δείχνουν εφόδους σε νοσοκομεία, με θύματα άτομα που είχαν τραυματιστεί στις διαδηλώσεις του περασμένου μήνα, κατά τις οποίες αναφέρεται ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην καταστολή.

Mohammad Ghobadlou, connected to the anti-hijab protests, was executed. This is his family receiving the news.

Iran — 8 January | Midnight

Iran — 8 January | Midnight

Security forces opened fire from the entrance of the street, shooting directly down the road to disperse civilians. Gunfire was used to force people to flee in the middle of the night — and reports indicate civilians were killed as a result of this

Πηγές υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους τραυματίες ήταν διασωληνωμένοι ή με οξυγόνο και ότι εκτελέστηκαν με χαριστική βολή στο κεφάλι. Άλλες αναφορές κάνουν λόγο για καθημερινές εκτελέσεις, καθώς και για εκτεταμένη σεξουαλική βία σε βάρος κρατουμένων, με καταγγελίες ότι ορισμένες νεαρές κρατούμενες ζητούν από τις οικογένειές τους αντισυλληπτικά χάπια.

Report from Kashani Hospital, Isfahan:

Regime forces left the wounded alongside corpses in the morgue overnight, locking the doors to let them die.

Report from Kashani Hospital, Isfahan:

Regime forces left the wounded alongside corpses in the morgue overnight, locking the doors to let them die.

They were moaning in pain, and medical staff were not allowed to treat them.

New footage from January 9, outside Tehranpars Hospital in Tehran, as people had not yet grasped the full scale of the massacre, they were shocked by the scenes and chanted, "Death to Khamenei."



Σύμφωνα με την εκστρατεία «No to Execution Tuesdays», έναν συνασπισμό πολιτικών κρατουμένων σε 56 φυλακές της χώρας, περισσότεροι από 207 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Ο 20χρονος Αλί Χεϊνταρί, που συνελήφθη κατά την καταστολή της 8ης Ιανουαρίου, φέρεται να είναι ο πιο πρόσφατος διαδηλωτής που εκτελέστηκε, σύμφωνα με την οργάνωση National Union for Democracy in Iran με έδρα την Ουάσιγκτον.

A 20-year-old Iranian protester, Ali Heydari, was executed today by the Islamic regime.



Η ίδια οργάνωση προειδοποιεί ότι εκατοντάδες ακόμη κρατούμενοι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, συχνά χωρίς δίκαιη δίκη ή επίσημη ενημέρωση των οικογενειών τους, ενώ καταγγέλλεται και στοχοποίηση δικηγόρων και ιατρικού προσωπικού που βοήθησαν διαδηλωτές.

This is exactly how The Islamic Republic of Iran treats women in the streets inside Iran. Raping, torturing and executions.



Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν είχε αποφασίσει να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών, ενώ ο ίδιος έχει προειδοποιήσει πως η συνέχιση των εκτελέσεων και η αποτυχία επίτευξης νέας πυρηνικής συμφωνίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρατιωτική κλιμάκωση, με την Τεχεράνη να απαντά ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με ολοκληρωτικό πόλεμο.