Νέα διάσταση στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ δίνει δημοσίευμα της New York Post, σύμφωνα με το οποίο άνθρωποι που φέρονται να βρίσκονται κοντά στον Λευκό Οίκο και στην οικογένεια Τραμπ εκτιμούν ότι η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δύσκολα θα στραφεί δημόσια εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί στο μέλλον προεδρική χάρη σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπη με ποινική έρευνα.

Το δημοσίευμα έρχεται μετά την παραίτηση της Γκιλφόιλ, η οποία αποχώρησε από τη θέση της ύστερα από αίτημα του Λευκού Οίκου, εν μέσω καταγγελιών για φερόμενη αναζήτηση χρημάτων με αντάλλαγμα πολιτικές εξυπηρετήσεις και για ταξίδια που φέρεται να της προσφέρθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά, ενώ η ίδια αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

«Αν ήμουν στη θέση της, θα κρατούσα χαμηλό προφίλ»

Πρόσωπο που παρουσιάζεται από την Post ως κοντά στον Λευκό Οίκο και στην οικογένεια Τραμπ υποστήριξε ότι η Γκιλφόιλ μπορεί να έχει λόγο να αποφύγει οποιαδήποτε δημόσια σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Θα χρειαστεί χάρη και αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, δεν πρόκειται να την πάρει», φέρεται να δήλωσε η πηγή.

Δεύτερο πρόσωπο, επίσης κοντά στον Λευκό Οίκο, σχολίασε ότι, αν βρισκόταν στη θέση της, θα επέλεγε να μη μιλήσει και να ελπίζει σε μια τέτοια εξέλιξη.

Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις ανώνυμων πηγών και όχι για επιβεβαιωμένη πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να της χορηγήσει προεδρική χάρη.

Η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η Γκιλφόιλ είχε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ από τις αρχές του 2018 έως τα τέλη του 2024.

Η πολυετής παρουσία της στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του Τραμπ της έδωσε πρόσβαση σε ιδιωτικές συζητήσεις και επαφές, γεγονός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα μπορούσε να την καταστήσει πρόσωπο ενδιαφέροντος σε μελλοντικές πολιτικές ή κοινοβουλευτικές έρευνες.

Η Post συνδέει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο με τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι μια πιθανή ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες έρευνες γύρω από τον Τραμπ και το περιβάλλον του.

Τραμπ: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε την Τρίτη να κρατήσει αποστάσεις από την πρώην πρέσβειρα.

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την αποχώρηση της Γκιλφόιλ και θεωρήθηκε από το αμερικανικό μέσο ως σαφής προσπάθεια πολιτικής αποστασιοποίησης.

Γκιλφόιλ: «Οι κατηγορίες είναι ψευδείς»

Στη δήλωση αποχώρησής της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

«Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ δυναμικά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει αφιερώσει την επαγγελματική της ζωή στην υπεράσπιση της δικαιοσύνης και των αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει, όπως είπε, «ψευδείς κατηγορίες» να καθορίσουν την εικόνα της δημόσιας πορείας της.

Η τοποθέτηση στην Αθήνα μετά τον χωρισμό

Ο Τραμπ είχε προτείνει την Γκιλφόιλ για τη θέση της πρέσβειρας στην Ελλάδα λίγο μετά το τέλος της σχέσης της με τον γιο του.

Πρόσωπο που επικαλείται η Post χαρακτήρισε τότε τον διορισμό της ως μια «ομαλή προσγείωση», υπονοώντας ότι επρόκειτο για μια θέση που της εξασφάλιζε πολιτικό και επαγγελματικό ρόλο μετά την απομάκρυνσή της από τον στενό οικογενειακό κύκλο.

Η θητεία της στην Αθήνα, ωστόσο, έληξε πρόωρα, μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως.

Στο επίκεντρο και η υπόθεση των 100.000 δολαρίων

Ένα από τα σοβαρότερα σημεία των δημοσιευμάτων αφορά τον επιχειρηματία Έρικ Ντίτερς, από τον οποίο η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια.

Κατά μία εκδοχή που έχει δημοσιοποιηθεί, το ποσό φέρεται να συνδέθηκε με πολιτικές εξυπηρετήσεις.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ρόμπερτ Γκαρσία, έστειλε επιστολή απευθείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζητώντας απαντήσεις για τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Στην επιστολή του, ο Γκαρσία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μία φράση του επιχειρηματία Έρικ Ντέτερς, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν περιοριζόταν στο παρελθόν, αλλά συνεχιζόταν και κατά τη θητεία της στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εκτίμηση του καταγγέλλοντος ότι «το κάνετε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επίμαχες ενέργειες ενδέχεται να συνδέονται και με τη δραστηριότητά της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Άνθρωποι του περιβάλλοντός της, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η ίδια έχει παρουσιάσει διαφορετική εξήγηση, λέγοντας ότι τα χρήματα αφορούσαν αμοιβή για ομιλία που δεν είχε καταβληθεί.

Το ποια ακριβώς ήταν η φύση του ποσού και εάν υπάρχει οποιαδήποτε ποινική διάσταση παραμένει ασαφές.

Ερωτήματα και για ταξίδια με έξοδα επιχειρηματιών

Δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί επίσης σε ταξίδια πολυτελείας που φέρεται να της προσφέρθηκαν από ξένους επιχειρηματίες, καθώς και σε επαφές με πρόσωπα που είχαν οικονομικά συμφέροντα.

Δεν έχει, πάντως, αποσαφηνιστεί σε ποιο βαθμό τέτοιες παροχές, εφόσον επιβεβαιωθούν, συνδέονταν με τα επίσημα καθήκοντά της και αν υπήρξε παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα.

Ακριβώς αυτή η ασάφεια είναι που, σύμφωνα με τις πηγές του δημοσιεύματος, ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτενή έρευνα, με σημαντικό οικονομικό και νομικό κόστος για την ίδια.

«Η έρευνα από μόνη της μπορεί να είναι εξαντλητική»

Πηγή που μίλησε στην Post σημείωσε ότι ακόμη και χωρίς να έχει ασκηθεί κατηγορία, μια ποινική έρευνα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή.

Κατά την ίδια πηγή, η Γκιλφόιλ γνωρίζει ήδη πόσο επιβαρυντική μπορεί να γίνει μια τέτοια διαδικασία, έχοντας ζήσει από κοντά το κλίμα των ερευνών που ακολούθησαν τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Οι πηγές αμφισβητούν ότι «γνωρίζει τα πάντα»

Παράλληλα, τρίτη πηγή που παρουσιάζεται ως γνώστης της Γκιλφόιλ υποστήριξε ότι ίσως υπερτιμάται το πόσα γνωρίζει για το παρασκήνιο της οικογένειας Τραμπ.

Το ίδιο πρόσωπο την περιέγραψε ως ιδιαίτερα συναισθηματική και απρόβλεπτη, αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία πιθανών μελλοντικών ισχυρισμών της.

Πρόκειται για προσωπική κρίση ανώνυμης πηγής, η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Παρά την αποχώρηση, δηλώνει πιστή στον Τραμπ

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη δήλωση παραίτησής της η Γκιλφόιλ αφιέρωσε σημαντικό μέρος του κειμένου στη διαβεβαίωση ότι παραμένει πιστή στον Ντόναλντ Τραμπ και στο πολιτικό του κίνημα.

«Μπορεί η θητεία μου ως πρέσβειρας να φτάνει στο τέλος της, όμως η δέσμευσή μου στον πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα America First και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ», ανέφερε.

Κλείνοντας, ευχήθηκε «ο Θεός να ευλογεί τον πρόεδρο Τραμπ, τους διπλωμάτες και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η στάση αυτή δείχνει, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι η πρώην πρέσβειρα δεν επιλέγει τη δημόσια σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από τις καταγγελίες που οδήγησαν στην πρόωρη αποχώρησή της.