Η Γουατεμάλα συμφώνησε να διεξαγάγει πλήγματα από κοινού με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στην επικράτειά της, προκειμένου να στοχοθετήσει οργανώσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αναφέρει η εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σκοπεύει επίσης να πιέσει την Ονδούρα να δεχθεί κοινή στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπου προστίθεται πως η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στοχοθετεί τις δύο χώρες, προκειμένου να πιέσει το Μεξικό ώστε να δεχθεί κοινές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών.

Ο Λευκός Οίκος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Πεντάγωνο και οι Πρεσβείες της Γουατεμάλας και της Ονδούρας στις ΗΠΑ, δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλια, ενώ δεν κατέστη αμέσως εφικτή πρόσβαση στην κυβέρνηση της Γουατεμάλας.

Η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ υποστηρίζει επί μακρόν ότι καλωσορίζει το μοίρασμα πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών, αλλά δεν πρόκειται να δεχθεί να συμμετάσχουν πράκτορες ή δυνάμεις των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις στο μεξικανικό έδαφος.

Αντίθετα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη μεγαλύτερη χρήση της στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των μεξικανικών καρτέλ και έχει απειλήσει ότι οι ΗΠΑ μπορεί να το κάνουν μόνες τους, αν η Ουάσιγκτον κρίνει ότι το Μεξικό δεν κάνει αρκετά.