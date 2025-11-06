Η Ρωσία επικεντρώνει την ισχύ πυρός και τα στρατεύματά της στη μικρή, πληγείσα πόλη Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, με στόχο να καταλάβει τη συγκεκριμένη περιοχή, που έχει γίνει πύλη προς την πιο έντονα αμφισβητούμενη περιοχή του πολέμου.

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο μαχών, το Ποκρόφσκ, ένας σιδηροδρομικός κόμβος στην περιοχή του Ντόνετσκ, έχει μετατραπεί σε μεγάλο βαθμό σε ερείπια, με τον πληθυσμό των 60.000 κατοίκων, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, να έχει μειωθεί τώρα σε λιγότερους από 1.300 κατοίκους.

Ουκρανοί στρατιώτες που υπερασπίζονται την πόλη αναφέρουν έντονες μάχες. Σχεδόν το ένα τρίτο όλων των μαχών κατά μήκος της πρώτης γραμμής, η οποία εκτείνεται σε σχεδόν 750 μίλια, βρίσκονται στο Ποκρόφσκ, και οι μισές από τις επιθέσεις της Ρωσίας με θανατηφόρες βόμβες ολίσθησης επικεντρώνονται στην πόλη, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτοί οι αριθμοί δεν μπόρεσαν να επιβεβαιωθούν από ανεξάρτητη πηγή.

Ενώ οι Ουκρανοί ηγέτες ισχυρίζονται ότι οι δυνάμεις τους ανακτούν γειτονιές, τα ρωσικά στρατεύματα φαίνεται να έχουν πάρει τον έλεγχο του νοτιοδυτικού άκρου του Ποκρόφσκ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με έναν χάρτη πεδίου μάχης της DeepState, μιας ομάδας που έχει δεσμούς με τον ουκρανικό στρατό.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν επίσης εξασφαλίσει δύο φάλαγγες στο κέντρο της πόλης και στη δυτική πλευρά της, με βάση τον χάρτη, ο οποίος δείχνει το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου Ποκρόφσκ, ως αμφισβητούμενη γκρίζα ζώνη.

«Ο εχθρός συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις στην πόλη», ανέφερε η DeepState στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη (4/11) το βράδυ, προσθέτοντας ότι το Ποκρόφσκ «απορροφάται σταδιακά».

Π.Π.

Πηγή: New York Times