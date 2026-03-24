Ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, πιέζει τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για την αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε σειρά επαφών την τελευταία εβδομάδα, ο Πρίγκιπας Μοχάμεντ φέρεται να μετέφερε στον Τραμπ ότι θα πρέπει να επιμείνει μέχρι την καταστροφή της σκληροπυρηνικής κυβέρνησης του Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο ίδιος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, υποστηρίζει ότι το Ιράν αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή για τις χώρες του Κόλπου, η οποία μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με την ανατροπή του καθεστώτος.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, θεωρεί επίσης το Ιράν μακροπρόθεσμη απειλή.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι το Ισραήλ πιθανότατα θα έβλεπε ως επιτυχία ένα αποτυχημένο ιρανικό κράτος, απορροφημένο από εσωτερικές αναταραχές και ανίκανο να το απειλήσει, ενώ η Σαουδική Αραβία θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σοβαρή και άμεση απειλή για την ασφάλειά της.