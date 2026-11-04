Η εκλογική «βελόνα» των New York Times, το γνωστό εργαλείο που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, αποτυπώνει τις πιθανότητες των δύο μεγάλων κομμάτων να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που δημοσιοποιήθηκε στις 4:10 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, το μοντέλο αποδίδει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα 86% να αποκτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία. Ακόμη υψηλότερη είναι η αντίστοιχη εκτίμηση για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς ξεπερνά το 95%.

Η συγκεκριμένη μέθοδος εκλογικής ανάλυσης των New York Times συνδυάζει τα διαθέσιμα δημοσκοπικά στοιχεία με τα αποτελέσματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, καθώς και με προβλέψεις για τις ψήφους που απομένουν να καταμετρηθούν σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Καθώς προστίθενται νέα δεδομένα, οι εκτιμήσεις αναπροσαρμόζονται, μεταβάλλοντας τις πιθανότητες που αποδίδονται σε κάθε κόμμα.

Η εφημερίδα, πάντως, επισημαίνει ότι η εκλογική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων.

Γερουσία: Αμφίρροπες αναμετρήσεις σε κρίσιμες πολιτείες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εκλογικού μοντέλου, οι Δημοκρατικοί προηγούνται ή έχουν ήδη εξασφαλίσει 53 έδρες στη Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών, ενώ σε τρεις πολιτείες η έκβαση της αναμέτρησης παραμένει ανοιχτή.

Στο Μίσιγκαν, με την ενσωμάτωση να βρίσκεται στο 14%, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών υπολογίζεται στο 80%, με το μοντέλο να εκτιμά ότι η τελική διαφορά μπορεί να φτάσει τις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Στο Τέξας, όπου έχει καταμετρηθεί το 53% των ψήφων, οι Δημοκρατικοί και ο Τζέιμς Ταλαρίκο συγκεντρώνουν πιθανότητα νίκης 75%, με την εκτιμώμενη διαφορά να διαμορφώνεται στις 4,5 μονάδες. Η αναμέτρηση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για πολιτεία όπου παραδοσιακά κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί.

Αντίστοιχα, στο Οχάιο, με το 56% των ψήφων καταμετρημένο, η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών ανέρχεται στο 65%, ενώ στο Κάνσας, όπου έχει ενσωματωθεί το 39%, διαμορφώνεται στο 67%.

Στο Μέιν, παρά το γεγονός ότι έχει καταμετρηθεί μόλις το 5% των ψήφων, το μοντέλο αποδίδει στους Δημοκρατικούς πιθανότητα νίκης 75%. Στη Μινεσότα, όπου εκείνη την ώρα δεν είχαν ακόμη ενσωματωθεί αποτελέσματα, η αντίστοιχη εκτίμηση έφτανε το 78%.

Πιο οριακή είναι η εικόνα στην Αϊόβα, όπου η πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών υπολογίζεται στο 52%, με την προβλεπόμενη διαφορά να περιορίζεται στις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Αλάσκα, όπου επίσης δεν είχαν καταχωριστεί ψήφοι στο μοντέλο, η εκτίμηση για τους Δημοκρατικούς ανερχόταν στο 55%.

Στον αντίποδα, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν ιδιαίτερα υψηλές πιθανότητες επικράτησης σε πολιτείες όπως το Αρκάνσας, η Αλαμπάμα, το Τενεσί, η Οκλαχόμα και το Άινταχο, όπου τα ποσοστά που τους αποδίδει το εκλογικό μοντέλο ξεπερνούν το 95%.

Βουλή των Αντιπροσώπων: Πάνω από 95% η εκτίμηση για τους Δημοκρατικούς

Διαφορετική είναι η εικόνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου το μοντέλο των New York Times καταγράφει πιθανότητα άνω του 95% για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας από τους Δημοκρατικούς.

Με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι Δημοκρατικοί προηγούνται ή εμφανίζονται να επικρατούν σε 229 εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί σε 188. Παράλληλα, 18 αναμετρήσεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται αμφίρροπες.

Για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας στο σώμα, το οποίο αριθμεί συνολικά 435 έδρες, απαιτούνται τουλάχιστον 218 έδρες.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της «βελόνας» παραμένουν δυναμικές και αναμένεται να μεταβληθούν όσο προχωρά η καταμέτρηση και ενσωματώνονται νέα εκλογικά δεδομένα. Συνεπώς, οι συγκεκριμένοι αριθμοί δεν συνιστούν τελικά αποτελέσματα, αλλά αποτυπώνουν τις πιθανότητες που υπολογίζει το μοντέλο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.