Νέα τροπή λαμβάνει το περιστατικό με την πτώση του αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, η οποία επικαλείται επίσημες αλλά ανώνυμες πηγές από τις ΗΠΑ, το στρατιωτικό ελικόπτερο χτυπήθηκε από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed πριν καταπέσει στην περιοχή τη Δευτέρα.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις αρχικές πληροφορίες που είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας λίγο νωρίτερα ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα γύρω από το σοβαρό αυτό επεισόδιο.

Σηγμειώνεται πως λίγες ώρες αργότερα, ένα πλωτό drone του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν πως κατέρριψε το αμερικανικό ελικόπτερο Apache, απειλώντας με αντίποινα.

Από την άλλη πλευρά, αψηφώντας τις απειλές Τραμπ, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε ακολούθως σε ανάρτησή του στο Χ ότι για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην ιρανική επικράτεια, «η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν». «Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.