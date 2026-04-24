Ένας στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων του αμερικανικού στρατού, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε διαβαθμισμένες πληροφορίες για να στοιχηματίσει στην έκβαση της επιχείρησης, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη άνω των 400.000 δολαρίων, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναφέρουν σε άρθρο τους οι New York Times.

Ο 38χρονος λοχίας Γκάννον Κεν Βαν Ντάικ κατηγορείται από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη για πολλαπλά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απάτη, κλοπή κυβερνητικών πληροφοριών και παράνομη χρήση εμπιστευτικών στρατιωτικών δεδομένων για προσωπικό όφελος.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Βαν Ντάικ αξιοποίησε ευαίσθητες, μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με μυστική αμερικανική στρατιωτική αποστολή, προκειμένου να στοιχηματίσει στην πλατφόρμα prediction market Polymarket, προβλέποντας την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία πριν από τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γκάννον Κεν Βαν Ντάικ άνοιξε λογαριασμό στην πλατφόρμα Polymarket στα τέλη Δεκεμβρίου και προχώρησε σε σειρά 13 στοιχημάτων μεταξύ 27 Δεκεμβρίου και 2 Ιανουαρίου.

Ο στρατιώτης φέρεται να πόνταρε περίπου 32.000 δολάρια στο σενάριο ότι ο Νικολάς Μαδούρο θα είχε απομακρυνθεί από την εξουσία έως τις αρχές Ιανουαρίου, ένα στοίχημα που θεωρούνταν εξαιρετικά απίθανο τη στιγμή που έγινε.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι ο Βαν Ντάικ διέθετε άμεση γνώση σχεδίων και επιχειρησιακών λεπτομερειών της μυστικής αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής, γεγονός που του έδινε καθοριστικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην αγορά προβλέψεων.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο του στοίχημα, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινή επιχείρηση στο Καράκας, κατά την οποία συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο και μεταφέρθηκε στο αμφίβιο αποβατικό πλοίο USS Iwo Jima, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι τα στοιχήματα του Γκάννον Κεν Βαν Ντάικ απέφεραν τελικά κέρδη που ξεπερνούν τις 400.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 38χρονος φέρεται να μετέφερε τα χρήματα σε ξένο «θησαυροφυλάκιο» κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια σε διαδικτυακό επενδυτικό λογαριασμό, σε μια προσπάθεια, όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς, να αποκρύψει την προέλευσή τους.

«Η υπόθεση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση στην κατάχρηση ευαίσθητων κυβερνητικών πληροφοριών για οικονομικό όφελος», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι εισαγγελικές αρχές.