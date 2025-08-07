Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδουν οι New York Times που επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε Ευρωπαίους ομολόγους του σχετικά με το σχέδιό του.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο NBC News για τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν ότι μπορεί να λάβει χώρα και την επόμενη εβδομάδα, αν και η ημερομηνία δεν αποκλείεται και να μετακινηθεί.

Νωρίτερα χθες Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε την «μεγάλη πρόοδο» στις συνομιλίες με την Ρωσία, με μια ανάρτησή του, μετά τις συνομιλίες που είχε ο απεσταλμένος του, Steve Witkoff με τον Ρώσο πρόεδρο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, που κράτησε περίπου τρεις ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Truth Social, ανέφερε ότι επετεύχθη «μεγάλη πρόοδος», για την οποία ενημέρωσε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. «Ολοι συμφωνούν ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», προσέθεσε.

Λίγο αργότερα πάντως, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει σήμερα, Πέμπτη, στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων εναντίον χωρών που έχουν εκτεταμένες συναλλαγές με τη Ρωσία. Ο ίδιος ο Τραμπ διπλασίασε χθες τους εμπορικούς δασμούς στα προϊόντα της Ινδίας ανεβάζοντάς τους σε 50%, επικαλούμενος τις μεγάλες εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τον Τραμπ για τις συνομιλίες της Μόσχας και ότι στην τηλεφωνική συνδιάλεξη συμμετείχαν και Ευρωπαίοι ηγέτες. «Η Ουκρανία ασφαλώς θα υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της. Ολοι χρειαζόμαστε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη. Η Ρωσία οφείλει να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.