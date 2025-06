Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε οδηγία στους αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων ICE να σταματήσουν σε μεγάλο βαθμό τις εφόδους και τις συλλήψεις στην αγροτοβιομηχανία, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, ανέφεραν χθες, Παρασκευή, οι New York Times.

SCOOP: The Trump admin has abruptly shifted the focus of its mass deportation campaign, telling ICE officials to largely pause raids and arrests in the agricultural industry, hotels and restaurants, according to an internal email and three U.S. officials.https://t.co/pCWtMsUUdh

— Hamed Aleaziz (@Haleaziz) June 14, 2025