Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» είχε αναφέρει σε ένα email του 2019 ο Τζέφρι Έπστιν, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, από Δημοκρατικούς βουλευτές, στρέφοντας και πάλι την προσοχή του κοινού στον Αμερικανό πρόεδρο, όσον αφορά το σκάνδαλο με τον παιδεραστή χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή λίγο καιρό αφότου αποκαλύφτηκε το «κύκλωμα» που είχε στήσει και εξυπηρετούσε τις άρρωστες ορέξεις μεγάλων προσωπικοτήτων.

«Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε να παραδώσω την κάρτα μέλους μου στο Μαρ-α-Λάγκο», έγραφε ο Έπστιν στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποτέλεσαν πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στους New York Times.

Ο χρηματιστής ισχυριζόταν ότι δεν ήταν ποτέ πραγματικά μέλος στην εξοχική κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ, στη Φλόριντα και πρόσθετε: «Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ο ίδιος ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και πρώην σύντροφος του Έπστιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της.

Γράφει συγκεκριμένα η Αμερικανική εφημερίδα: «Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν την Τετάρτη ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία ο Τζέφρι Έπστιν έγραφε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ είχε “περάσει ώρες στο σπίτι μου” με ένα από τα θύματα του κ. Έπστιν, μεταξύ άλλων μηνυμάτων που υποδηλώνουν ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα πίστευε ότι ο κ. Τραμπ γνώριζε περισσότερα για τις κακοποιήσεις από όσα έχει παραδεχτεί.

Ο κ. Τραμπ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση των δραστηριοτήτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης του κ. Έπστιν. Έχει δηλώσει ότι ο ίδιος και ο Έπστιν, ο διασυρμένος χρηματοδότης που αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή το 2019, ήταν κάποτε φίλοι, αλλά στη συνέχεια είχαν μια διαμάχη.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί βουλευτές της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσαν ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία επέλεξαν από χιλιάδες σελίδες εγγράφων που έλαβε η επιτροπή τους, έθεσαν νέα ερωτήματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών. Σε ένα από τα μηνύματα, ο κ. Έπστιν ισχυρίστηκε κατηγορηματικά ότι ο κ. Τραμπ “γνώριζε για τα κορίτσια”, πολλά από τα οποία αργότερα διαπιστώθηκε από τους ερευνητές ότι ήταν ανήλικα. Σε ένα άλλο, ο κ. Έπστιν αναρωτιόταν πώς να απαντήσει στις ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη σχέση τους, καθώς ο κ. Τραμπ εξελισσόταν σε μεγάλη πολιτική προσωπικότητα.

Τα μηνύματα είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσουν τη συζήτηση στο Καπιτώλιο σχετικά με τον χειρισμό των φακέλων Έπστιν από την κυβέρνηση Τραμπ και την απόφαση των ανώτερων αξιωματούχων να υπαναχωρήσουν από την υπόσχεση να τους δημοσιοποιήσουν πλήρως. Το ζήτημα αυτό, που έχει διχάσει τους Ρεπουμπλικάνους και αποξενώσει ορισμένους από τους δεξιούς υποστηρικτές του κ. Τραμπ, είχε περάσει σε δεύτερη μοίρα καθώς το shutdown της κυβέρνησης συνεχίζεται.

Ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να επιστρέψει την Τετάρτη για να ψηφίσει νόμο που θα τερματίσει το κλείσιμο της κυβέρνησης (shutdown), και η προσοχή πιθανότατα θα στραφεί ξανά στην υπόθεση Έπστιν.

“Αυτά τα τελευταία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αλληλογραφία εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το τι άλλο κρύβει ο Λευκός Οίκος και τη φύση της σχέσης μεταξύ του Έπστιν και του προέδρου”, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρόμπερτ Γκαρσία, εκπρόσωπος της Καλιφόρνιας και κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας.

Οι τρεις ξεχωριστές ανταλλαγές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη είχαν γίνει όλες μετά τη συμφωνία του κ. Έπστιν το 2008 στη Φλόριντα, για κατηγορίες που του είχε ασκήσει η Πολιτεία για προσέλκυση πορνείας. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς συμφώνησαν να μην ασκήσουν δίωξη. Αυτά τα μηνύματα ανταλλάχθηκαν χρόνια μετά την αναφερόμενη ρήξη μεταξύ του κ. Τραμπ και του κ. Έπστιν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το ένα απευθυνόταν στη μακροχρόνια έμπιστη του κ. Έπστιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ τα άλλα δύο στον συγγραφέα Μάικλ Γούλφ.

Σε ένα email από τον Απρίλιο του 2011, ο κ. Έπστιν είπε στην κα Μάξγουελ, η οποία αργότερα καταδικάστηκε για κατηγορίες που σχετίζονταν με τη διευκόλυνση των εγκλημάτων του, “Θέλω να συνειδητοποιήσεις ότι αυτός ο σκύλος που δεν γαύγισε είναι ο Τραμπ”. Πρόσθεσε ότι ένα ανώνυμο θύμα “πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του, αλλά δεν αναφέρθηκε ποτέ”.

“Το έχω σκεφτεί αυτό”, απάντησε η κα Μάξγουελ.

Σε ένα email από τον Ιανουάριο του 2019, ο κ. Έπστιν έγραψε στον κ. Γούλφ για τον κ. Τραμπ: “Φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, αφού ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει”. Οι Δημοκρατικοί της Βουλής, επικαλούμενοι έναν ανώνυμο πληροφοριοδότη, δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι η κα Μάξγουελ ετοιμαζόταν να ζητήσει επίσημα από τον κ. Τραμπ να μετατρέψει την ποινή της σε παραμονή σε ομοσπονδιακή φυλακή.

Τα email παραδόθηκαν στην Επιτροπή Εποπτείας μαζί με ένα μεγαλύτερο σύνολο εγγράφων από την περιουσία του κ. Έπστιν, τα οποία ζήτησε η επιτροπή στο πλαίσιο της έρευνάς της για τον κ. Έπστιν και την κα Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Το προσωπικό της επιτροπής έσβησε τα ονόματα των θυμάτων και οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει τα άτομα από τα email. Επειδή δεν έχει δημοσιοποιηθεί το πλήρες σύνολο των εγγράφων, δεν ήταν σαφές εάν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχαν εξαχθεί από ευρύτερες συνομιλίες που θα μπορούσαν να παρέχουν πληρέστερο πλαίσιο.

Ο κ. Τραμπ έχει καταδικάσει τις συνεχείς ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης ως “φάρσα” που διαπράχθηκε από τους Δημοκρατικούς. Έχει αποκαλέσει τον κ. Έπστιν “απαίσιο” και έχει επιμείνει ότι ποτέ δεν εμπλέχθηκε σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη μαζί του ή με την κα Μάξγουελ.

Τόσο ο κ. Τραμπ, όσο και ο κ. Έπστιν, μοιράζονταν το χρόνο τους μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα, και ήταν φίλοι στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η σχέση τους φαίνεται να έληξε γύρω στο 2004, αν και ο κ. Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες έχουν δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για τον λόγο αυτό. Σύμφωνα με μία εκδοχή, η σχέση τους έληξε μετά από μια προσπάθεια να υπερκεράσουν ο ένας τον άλλον σε μια προσφορά για ένα ακίνητο στο Παλμ Μπιτς.

Πέρυσι το καλοκαίρι, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι ο κ. Έπστιν είχε “προσλάβει” υπαλλήλους σπα στο Mar-a-Lago, τον ιδιωτικό του σύλλογο και κατοικία στο Παλμ Μπιτς. Είπε ότι είχε διώξει τον κ. Έπστιν από τον σύλλογό του και ότι πίστευε ότι μία από τις γυναίκες ήταν η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία έχει δηλώσει ότι η κ. Μάξγουελ την στρατολόγησε στον κύκλο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του κ. Έπστιν ενώ εργαζόταν στο Mar-a-Lago ως έφηβη.

Την εποχή που ο κ. Έπστιν έστειλε email στην κα Μάξγουελ το 2011 αποκαλώντας τον κ. Τραμπ “σκύλο που δεν γαύγιζε”, ο κ. Τραμπ ήταν σταρ ριάλιτι σόου και διασημότητα των ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης, πολύ μακριά από το να γίνει πρόεδρος.

Περίπου την ίδια περίοδο, σύμφωνα με έγγραφα που είχαν προηγουμένως δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή Εποπτείας, ο κ. Έπστιν έστελνε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μέλη του προσωπικού του σχετικά με την αρνητική κάλυψη που είχε πρόσφατα λάβει από τον Τύπο για την κακοποίηση που έλαβε χώρα στο σπίτι του στη Φλόριντα».