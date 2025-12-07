Όταν τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία, οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου αντιμετώπισαν ένα δίλημμα: Πώς να ξοδέψουν δισεκατομμύρια για να στηρίξουν μια κυβέρνηση που πολεμάει τη Ρωσία, χωρίς να βλέπουν τα χρήματα να εξαφανίζονται στις τσέπες διεφθαρμένων διαχειριστών και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Τα διακυβεύματα ήταν σοβαρά, καθώς οι ζωτικές πολεμικές βιομηχανίες της Ουκρανίας – διανομή ενέργειας, αγορές όπλων και πυρηνική ενέργεια – ελέγχονταν από κρατικές εταιρείες, που εδώ και καιρό χρησιμεύουν ως ταμεία για την ελίτ της χώρας.

Για να προστατεύσουν τα χρήματά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες επέμειναν σε αυστηρό έλεγχο. Απαίτησαν από την Ουκρανία να επιτρέψει σε ομάδες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, γνωστές ως εποπτικά συμβούλια, να παρακολουθούν τις δαπάνες, να διορίζουν στελέχη και να αποτρέπουν τη διαφθορά.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διαπίστωσε έρευνα των New York Times, η ουκρανική κυβέρνηση συστηματικά σαμπόταρε αυτόν τον έλεγχο, επιτρέποντας τη διάδοση της διαφθοράς.

Η διοίκηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι γέμισε τα συμβούλια με έμπιστους, άφησε κενές θέσεις ή καθυστέρησε τη δημιουργία τους. Οι ηγέτες στο Κίεβο αναθεώρησαν ακόμη και τα καταστατικά των εταιρειών για να περιορίσουν τον έλεγχο, διατηρώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση στην εξουσία και επιτρέποντας να δαπανώνται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια χωρίς την παρέμβαση εξωτερικών παρατηρητών.

Τα εποπτικά συμβούλια έχουν ουσιαστικό ρόλο στον έλεγχο, επιτρέποντας σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, συνήθως από άλλες χώρες, να επιβλέπουν πώς λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις μέσα στις κρατικές εταιρείες της Ουκρανίας.

Παίζουν επίσης κομβικό ρόλο στο σκάνδαλο διαφθοράς που περιβάλλει την κυβέρνηση του Ζελένσκι. Οι Αρχές κατά της διαφθοράς έχουν κατηγορήσει μέλη του στενού κύκλου του ότι υπεξαίρεσαν και ξέπλυναν 100 εκατομμύρια δολάρια από την κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom.

Η διοίκηση του Ζελένσκι κατηγορεί το εποπτικό συμβούλιο της Energoatom για αποτυχία στην πρόληψη της διαφθοράς. Αλλά, όπως διαπίστωσαν οι Times, η ίδια η κυβέρνηση του Ζελένσκι είχε αποδυναμώσει το εποπτικό συμβούλιο της Energoatom.

Σε έγγραφα και συνεντεύξεις με περίπου 20 δυτικούς και ουκρανούς αξιωματούχους που συνεργάστηκαν στενά με τα συμβούλια ή υπηρέτησαν σε αυτά, οι Times διαπίστωσαν πολιτικές παρεμβάσεις όχι μόνο στην Energoatom, αλλά και στην κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Ukrenergo, καθώς και στον Οργανισμό Προμηθειών Άμυνας της Ουκρανίας. Κάποιοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές διαδικασίες.

Ένας σύμβουλος του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι τα εποπτικά συμβούλια δεν ήταν ευθύνη του προέδρου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ιδιωτικά επικρίνει, αλλά με δισταγμό ανέχτηκαν τη διαφθορά στην Ουκρανία για χρόνια, θεωρώντας ότι η στήριξη στον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής ήταν πρωταρχικής σημασίας. Έτσι, ακόμη και καθώς η Ουκρανία υπονόμευε τον εξωτερικό έλεγχο, τα ευρωπαϊκά χρήματα συνέχισαν να ρέουν.

«Μας ενδιαφέρει η καλή διακυβέρνηση, αλλά πρέπει να αποδεχτούμε αυτόν τον κίνδυνο», είπε ο Christian Syse, ειδικός απεσταλμένος στην Ουκρανία από τη Νορβηγία, έναν από τους μεγαλύτερους δωρητές του Κιέβου. Πρόσθεσε: «Επειδή είναι πόλεμος. Επειδή είναι προς το δικό μας συμφέρον να βοηθήσουμε οικονομικά την Ουκρανία. Επειδή η Ουκρανία υπερασπίζεται την Ευρώπη από ρωσικές επιθέσεις».

Η πολιτική παρέμβαση στο εποπτικό συμβούλιο της Energoatom αποτελεί μελέτη περίπτωσης για το πώς οι ηγέτες της Ουκρανίας μπλόκαραν προσπάθειες πρόληψης της διαφθοράς. Η κυβέρνηση Ζελένσκι καθυστέρησε τη συγκρότηση του συμβουλίου της Energoatom και, όταν τελικά συγκροτήθηκε, άφησε μια θέση κενή – εμποδίζοντας το συμβούλιο να δράσει.

Αν το συμβούλιο λειτουργούσε κανονικά, ίσως είχε περιορίσει αυτό που οι Αρχές πλέον χαρακτηρίζουν εκτεταμένη διαφθορά. Οι ανάδοχοι σε έργα της Energoatom έπρεπε να πληρώνουν μίζες έως και 15%, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Ο Ζελένσκι εκλέχτηκε το 2019 με τη δέσμευση να εξαλείψει τη διαφθορά, αλλά μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022, χαλάρωσε τους κανόνες κατά της διαφθοράς στο όνομα της επιτάχυνσης των προμηθειών όπλων και της προστασίας στρατιωτικών μυστικών. Ο ίδιος συνεργάστηκε επίσης με πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, που κάποτε είχε χαρακτηρίσει εγκληματίες.

Το σκάνδαλο της Energoatom έχει πλήξει πολιτικά τον Ζελένσκι και έχει αποδυναμώσει την υπόθεση ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, δύο θεσμούς που διστάζουν να προσθέσουν μέλος που καταδιώκεται από διαφθορά. Ο Ζελένσκι θεωρεί αυτές τις συνδέσεις κρίσιμες για το μέλλον της χώρας του.

Αν η Ουκρανία δεν εξαλείψει τη διαφθορά, το Κίεβο ενδέχεται επίσης να μην λάβει τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που χρειάζονται για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο. «Θα υπάρξει περισσότερη διστακτικότητα για την αφοσίωση μεγάλων χρηματοδοτήσεων», είπε ο Arvid Tuerkner, διευθύνων σύμβουλος για την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του Κιέβου.

Πώς να καταλάβεις ένα συμβούλιο

Η κυβέρνηση του Ζελένσκι άρχισε να παρεμβαίνει στην Ukrenergo, τον χειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λίγους μήνες πριν από τον πόλεμο, θυμάται ο Volodymyr Kudrytskyi, πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σε συνεντεύξεις.

Στα τέλη του 2021, είπε, άρχισε να δέχεται τηλεφωνήματα από τον Herman Halushchenko, ο οποίος είχε πρόσφατα διοριστεί υπουργός Ενέργειας από τον Ζελένσκι. Ο κ. Halushchenko ήθελε ο κ. Kudrytskyi να προσλάβει άτομα σε διευθυντικές θέσεις που είχαν περιορισμένη εμπειρία στον ενεργειακό τομέα.

«Άρχισε να επιμένει», είπε ο Kudrytskyi. «Άρχισε επιθετικά να προσπαθεί να με αναγκάσει να τους διορίσω».

Ο Halushchenko δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχόλιο.

Οι προϋπολογισμοί κρατικών εταιρειών, όπως η Ukrenergo, αποτελούν παραδοσιακά κύριους στόχους διεφθαρμένων πολιτικών, γι’ αυτό ο Kudrytskyi ήταν επιφυλακτικός. Δήλωσε ότι κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση επειδή είχε την υποστήριξη του εποπτικού του συμβουλίου.

Το συμβούλιο της Ukrenergo αποτελείται από επτά μέλη που εποπτεύουν μεγάλα έργα και τις διοριστικές αποφάσεις. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου επιλέγονται από την κυβέρνηση, αλλά τέσσερις είναι ξένοι, που επιλέγονται από μια λίστα υποψηφίων που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυτικές τράπεζες. Οι άλλες τρεις θέσεις ανήκουν σε εκπροσώπους της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η αρχή είναι ότι η ανεξάρτητη τεχνογνωσία θα υπερισχύει πάντα των κυβερνητικών συμφερόντων.

Στα τέλη του 2021, το συμβούλιο της Ukrenergo ολοκληρωνόταν. Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι άρχισαν να συναντώνται για να εξετάσουν νέα μέλη. Δεν συνειδητοποίησαν εκείνη την εποχή, λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά πλέον πιστεύουν ότι η ουκρανική κυβέρνηση κατέλαβε το συμβούλιο και, κάνοντας αυτό, δημιούργησε ένα «παιχνίδι-βιβλίο» που χρησιμοποίησε και σε άλλες εταιρείες.

Το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εμφανίστηκε μετά την υποβολή της λίστας υποψηφίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Αντί να επιλέξουν αποκλειστικά από αυτή τη λίστα, το Υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας, υπό τον Halushchenko, επέμεινε ότι μια από τις θέσεις θα δινόταν στον Roman Pionkowski, έναν Πολωνό ειδικό ενέργειας που είχε δουλέψει σε συμβουλευτικά έργα στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους. Είπαν ότι ο Pionkowski είχε κάνει συνέντευξη για τη θέση αλλά είχε βαθμολογηθεί πολύ χαμηλά για να μπει στη λίστα.

Οι δυτικοί αξιωματούχοι εξέπληξαν αλλά αποδέχτηκαν τη διορισμό του Pionkowski ως ενός από τους τέσσερις ξένους ειδικούς. Το νέο συμβούλιο εγκαταστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2021.

Στη συνέχεια, οι Ρώσοι εισέβαλαν. Η Ukrenergo σύντομα αντιμετώπισε συνεχείς επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές.

Υπό την ηγεσία του Kudrytskyi, η Ukrenergo έκανε επισκευές όλο το 24ωρο, διατηρώντας την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Η εταιρεία έγινε επίσης αξιόπιστος εταίρος για τους δυτικούς δωρητές, οι οποίοι της χορήγησαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια και επιχορηγήσεις κατά τα πρώτα χρόνια του πολέμου.

Η πολιτική πίεση συνεχίστηκε, είπε ο Kudrytskyi. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τον κατηγόρησαν ότι δεν κατάφερε να προστατεύσει τις ενεργειακές υποδομές. Αν και είχε την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών, ήρθε σε σύγκρουση με τον Halushchenko, ο οποίος ήθελε να απολυθεί.

Αυτή τη φορά, ο Kudrytskyi δεν είχε την προστασία του συμβουλίου. Ένα ξένο μέλος είχε παραιτηθεί για προσωπικούς λόγους και η κυβέρνηση ποτέ δεν κάλυψε τη θέση, αφήνοντας έναν ισοψηφικό διαχωρισμό μεταξύ ξένων εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων του κράτους.

Αυτή η ισοψηφία θα έπρεπε να ήταν αρκετή για να σώσει τη θέση του Kudrytskyi. Αλλά ο Pionkowski, ο Πολωνός ειδικός, τάχθηκε με τους Ουκρανούς και ψήφισε υπέρ της απόλυσής του.

Ο Pionkowski υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία του. Είπε ότι δεν λάμβανε εντολές από το Κίεβο. Ψήφισε υπέρ της απόλυσης, είπε, επειδή ο Kudrytskyi είχε παραπλανήσει επανειλημμένα το συμβούλιο. Δεν παρείχε λεπτομέρειες.

Τα δύο άλλα ξένα μέλη του συμβουλίου παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, εκδίδοντας δήλωση στην οποία χαρακτήρισαν την απόλυση «πολιτικά υποκινούμενη».

Όμως οι ευρωπαίοι δωρητές — οι τράπεζες, οι κεντρικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί που χρηματοδοτούν την Ουκρανία — έκαναν λίγα. Η τράπεζα ανασυγκρότησης πάγωσε νέες πληρωμές προς την Ukrenergo αλλά τήρησε τις υφιστάμενες δεσμεύσεις. Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κανείς δεν ήθελε να αποσύρει τη χρηματοδότηση και να φανεί ότι γυρνάει την πλάτη στην Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερις ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Kudrytskyi είπε ότι όλα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με την ενεργειακή πολιτική. Είπε ότι το Υπουργείο Ενέργειας ήθελε να διευκολύνει τη διαφθορά να μένει ανεξέλεγκτη.

Για παράδειγμα, είπε ο Kudrytskyi, ένας από τους άνδρες που είχε αρνηθεί να προσλάβει ερευνάται τώρα στην υπόθεση της Energoatom και φέρεται ότι έχει φύγει από την Ουκρανία.

Ο Halushchenko παραιτήθηκε πρόσφατα εν μέσω της έρευνας για τον ρόλο του σε αυτό το σκάνδαλο.

Πίσω από τα παρασκήνια ενός σκανδάλου

Καθώς Halushchenko προσπαθούσε να καταλάβει τον έλεγχο στην Ukrenergo, προώθησε επίσης ένα μεγάλο σχέδιο δαπανών στην Energoatom.

Ήθελε να αγοράσει δύο παλιούς πυρηνικούς αντιδραστήρες ρωσικού σχεδιασμού από τη Βουλγαρία. Halushchenko ήθελε να τους μεταφέρει σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη δυτική Ουκρανία, να τους επαναφέρει σε λειτουργία και να τους συνδέσει στο ενεργειακό δίκτυο.

Η Energoatom βασιζόταν σε δυτικούς εταίρους για τη χρηματοδότηση του έργου, ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δυτικοί δωρητές και οι φορείς κατά της διαφθοράς αμέσως επέκριναν την ιδέα. Το έργο, είπαν, είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας σπατάλης σε μία από τις πιο διαβόητα διεφθαρμένες κρατικές εταιρείες της Ουκρανίας.

Το έργο των αντιδραστήρων συνέπεσε χρονικά με την έγκριση του πρώτου εποπτικού συμβουλίου της Energoatom από την ουκρανική κυβέρνηση. Ένα εισερχόμενο μέλος του συμβουλίου, Tim Stone, Βρετανός επιχειρηματίας με υπόβαθρο στα οικονομικά και την πυρηνική ενέργεια, είπε ότι σχεδίαζε να διατάξει μια ανασκόπηση όσων αποκάλεσε «αντιδραστήρες Φρανκενστάιν».

Αλλά οι ουκρανικές αρχές καθυστέρησαν τα συμβόλαια του συμβουλίου. Το Κίεβο απέδωσε την καθυστέρηση σε διαφωνίες για μισθούς και ασφάλιση. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και ορισμένοι Ουκρανοί βουλευτές είπαν ότι υπήρχε και άλλος λόγος.

«Κατάλαβαν ότι μόλις ξεκινήσουν τις δραστηριότητες του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να χάσουν τον έλεγχο», είπε Oleksii Movchan, βουλευτής από το κόμμα του Ζελένσκι που έχει προωθήσει ανεξάρτητα συμβούλια. «Δεν ήθελαν να χάσουν τον έλεγχο».

Ενώ το συμβούλιο της Energoatom παρέμενε ανενεργό, οι ερευνητές κατά της διαφθοράς λένε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι συντόνιζαν ένα σχέδιο μιζών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2024, περίπου έναν χρόνο αφότου το συμβούλιο έπρεπε να είχε αρχίσει τη λειτουργία του, οι πρέσβεις των κορυφαίων συμμάχων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, πίεσαν την κυβέρνηση να συγκροτήσει το συμβούλιο.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν η Energoatom εξετάζει νέες μεγάλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις και υποχρεώσεις», ανέφεραν σε μια επιστολή που εξασφάλισαν οι Times.

Με το συμβούλιο ακόμη ανενεργό, Dr. Stone αποχώρησε. «Όλο το πράγμα ήταν απλώς μια πλήρης φωλιά αρουραίων», είπε.

Όταν η Ουκρανία ολοκλήρωσε το συμβούλιο τον Ιανουάριο, άφησε κενή τη θέση του Dr. Stone, αφήνοντας το συμβούλιο με ισοψηφία — δύο ξένους εμπειρογνώμονες και δύο Ουκρανούς εκπροσώπους.

Η συμφωνία για τους αντιδραστήρες είναι σε αναμονή και δεν αποτελεί μέρος της έρευνας για τη διαφθορά. Αλλά η προκύπτουσα ισοψηφία στο συμβούλιο άφησε την Energoatom σε μεγάλο βαθμό ανίσχυρη να αποτρέψει τη διαφθορά. Δεν μπορούσε να αλλάξει τους κορυφαίους διευθυντές της εταιρείας, ένας εκ των οποίων τέθηκε σε αναστολή εν μέσω της έρευνας για τις μίζες.

Οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην επιχειρηματικού συνεργάτη του Ζελένσκι, κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση για αδικήματα όπως υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρημάτων και παράνομο πλουτισμό. Το δεξί χέρι του Ζελένσκι παραιτήθηκε μετά από έφοδο στο σπίτι του, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί. Ένας πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατηγορήθηκε ότι υπεξαίρεσε περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Γράφοντας εκ νέου τους κανόνες για τις προμήθειες άμυνας

Περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου, αφού ξέσπασε σκάνδαλο για υπερτιμημένα συμβόλαια άμυνας, οι δωρητές πίεσαν το Κίεβο να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό για να καθαρίσει τις αγορές όπλων.

Ωστόσο, από την έναρξή του τον Ιανουάριο του 2024, ο οργανισμός έχει ξοδέψει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια ευρωπαϊκών χρημάτων είτε με ένα ημιτελές εποπτικό συμβούλιο είτε χωρίς καθόλου.

Η Maryna Bezrukova, η πρώτη επικεφαλής του οργανισμού, είπε ότι η απουσία συμβουλίου κατά το πρώτο της έτος στη θέση την άφησε ευάλωτη στην πίεση της διοίκησης Ζελένσκι. Είπε ότι το Υπουργείο Άμυνας την είχε πιέσει να εγκρίνει αμφιλεγόμενα συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένου ενός με κρατικό εργοστάσιο όπλων που δεν μπορούσε να παράγει αποτελεσματικά όλμους.

Υπό πίεση, υπέγραψε. Πολλοί όλμοι δεν λειτούργησαν, προκαλώντας δημόσια κατακραυγή το φθινόπωρο του 2024.

Το υπουργείο στράφηκε εναντίον της Bezrukova, κατηγορώντας την ότι δεν παρέδωσε τα όπλα γρήγορα στο μέτωπο. Αλλά το θέμα της απόλυσής της ήταν αρμοδιότητα του εποπτικού συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε τελικά τον Δεκέμβριο.

Την παραμονή της πρώτης συνεδρίασης του συμβουλίου, το Υπουργείο Άμυνας αναδιατύπωσε το καταστατικό του οργανισμού προμηθειών, παραχωρώντας στον εαυτό του την εξουσία για τη πρόσληψη και απόλυση της επικεφαλής του οργανισμού. Το συμβούλιο διαμαρτυρήθηκε για την παρέμβαση και ανανέωσε τη σύμβαση της Bezrukova για έναν ακόμη χρόνο.

Η διοίκηση Ζελένσκι δεν πτοήθηκε. Όταν ένας ξένος εμπειρογνώμονας παραιτήθηκε, αφήνοντας δύο ξένους και δύο κυβερνητικούς εκπροσώπους στο συμβούλιο, η διοίκηση βρήκε την ευκαιρία. Απέλυσε τα δύο κυβερνητικά μέλη, αφήνοντας το συμβούλιο χωρίς απαρτία.

Οι εξουσίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Άμυνας. Η Bezrukova απολύθηκε στις αρχές αυτού του έτους.

«Τα εποπτικά συμβούλια είναι απλώς βιτρίνα», είπε σε συνέντευξή της. «Δεν είναι πραγματικά».

Το Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Έχει πει ότι ενήργησε νόμιμα και προς το συμφέρον της βελτίωσης των προμηθειών όπλων.

Η κίνηση της κυβέρνησης εναντίον του οργανισμού προμηθειών συνέπεσε με την επιστροφή του Trump στην εξουσία και τη σταδιακή αποχώρηση της Ουάσιγκτον από τον πόλεμο. Αυτή η αλλαγή, είπαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενθάρρυνε τις ουκρανικές αρχές να αφαιρέσουν τα αντι-διαφθοριστικά «φρένα».

Η διοίκηση Ζελένσκι καθιέρωσε διακριτικά τον έλεγχο αναδιατυπώνοντας τα καταστατικά κρατικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των Ukrenergo, για να αποκτήσει νέες εξουσίες ή να αλλάξει τη διαδικασία ψηφοφορίας. Η κυβέρνηση προσπάθησε επίσης, ανεπιτυχώς, να αποδυναμώσει τους φορείς κατά της διαφθοράς ενώ ερευνούσαν την Energoatom.

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρούν, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τον χειρισμό της διαφθοράς από το Κίεβο. Αλλά μέχρι στιγμής, «οι Ευρωπαίοι δημιουργούν ένα περιβάλλον ανοχής για αυτό το είδος οπισθοδρόμησης», είπε ο Tyson Barker, πρώην αξιωματούχος του State Department που επιβλέπει την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο διοικητικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέθεσε διακριτικά φέτος μια έκθεση για τους κινδύνους διαφθοράς στη βιομηχανία ενέργειας της Ουκρανίας. Αντίγραφο της έκθεσης, που εξασφάλισαν οι Times, προειδοποιεί για «επίμονη πολιτική παρέμβαση». Η έκθεση, από την ουκρανική ομάδα ερευνών Ukrainian Facility Platform, εντοπίζει την υπονόμευση των εποπτικών συμβουλίων από το Κίεβο ως κρίσιμο πρόβλημα.

Μια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε ότι οι αξιωματούχοι έχουν πιέσει την Ουκρανία να μεταρρυθμίσει τις κρατικές επιχειρήσεις της. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά, είπε.

Δεν αναφέρθηκε σε αυτά που αποκαλύπτει η έρευνα για τη διαφθορά στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει προσπαθήσει να αποστασιοποιηθεί από το αυξανόμενο σκάνδαλο. Σε απάντηση στην αντιπαράθεση, η πρωθυπουργός του αρνήθηκε οποιαδήποτε κυβερνητική παρέμβαση στο εποπτικό συμβούλιο της Energoatom.

Κατηγόρησε το συμβούλιο ότι δεν σταμάτησε τη διαφθορά. Και απέλυσε όλα τα μέλη του.