Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν στη διάθεσή τους, έναν χρόνο και πλέον προτού διαπραχθεί, λεπτομερή στοιχεία για το σχέδιο της Χαμάς να εξαπολύσει επίθεση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ισραήλ, όμως δεν θεωρούσαν το σενάριο ρεαλιστικό, ανέφερε χθες Πέμπτη η αμερικανική εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη άκρως απόρρητα έγγραφα.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε στα χέρια της έγγραφο έκτασης περίπου 40 σελίδων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο οποίο περιγραφόταν λεπτομερώς, σημείο προς σημείο, επίθεση όπως αυτή στην οποία προχώρησαν μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, την 7η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους κάπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ, κατά το ρεπορτάζ.

— dana (@dana916) December 1, 2023