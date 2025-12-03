«Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο που μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, και αυτός είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε σήμερα ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά το τέλος της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Χρειάζονται προτάσεις στο τραπέζι και συζητήσεις

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, δήλωσε σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ και τις ειρηνευτικές συζητήσεις ότι «οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και το ισχυρότερο έθνος στη γη. Και πραγματικά επαφίεται πρώτα σε αυτούς να σπάσουν το αδιέξοδο και μετά να διασφαλίσουν ότι οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Αλλά η επίτευξη της ειρήνης, όπως έχει πει και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν είναι κάτι που γίνεται τραβώντας μια γραμμή, με μια κίνηση. Χρειάζονται προτάσεις στο τραπέζι, χρειάζονται συζητήσεις», τόνισε κάνοντας αναφορά στις συναντήσεις στη Γενεύη, στο Μαϊάμι, και στις χθεσινές στη Μόσχα.

Όπως είπε, δεν θέλει να σχολιάζει κάθε βήμα που γίνεται στην ειρηνευτική διαδικασία, λέγοντας μάλιστα πως «το τελευταίο που θέλω να κάνω είναι να καταστήσω πιο δύσκολη την επίτευξη συμφωνίας, σχολιάζοντας κάθε ενδιάμεσο βήμα», υπογραμμίζοντας ότι αυτός και η ομάδα του εργάζεται στενά με την αμερικανική πλευρά. «Συντονιζόμαστε στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως φυσικά και με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει η μέγιστη δυνατή ευθυγράμμιση όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία», κατέληξε για τις ειρηνευτικές συζητήσεις.

«Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση προς τη Ρωσία»

Αναφορικά με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην ειρηνευτική διαδικασία, τόνισε ότι δεν υπάρχει κάτι νέο επ’ αυτού, λέγοντας πως «αν κάτι σχετικό με το ΝΑΤΟ συζητηθεί ως μέρος της ειρηνευτικής διαδικασίας, αυτό θα αντιμετωπιστεί ξεχωριστά».

Ο ίδιος εξήγησε και επανέλαβε αρκετές φορές στη συνέντευξη Τύπου ότι «πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση προς τη Ρωσία, γιατί δεν γνωρίζουμε αν η ειρηνευτική διαδικασία θα οδηγήσει τελικά σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα», «για να καταλάβει ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τελικά θα πρέπει να συμβιβαστεί, είτε τώρα -ελπίζουμε- είτε, αν όχι, στο κοντινό μέλλον».

Ο ίδιος σχολίασε και τις έξι χώρες που «ίσως γίνουν επτά», όπως είπε, που προστέθηκαν στο πρόγραμμα PURL του ΝΑΤΟ για την χρηματοδότηση όπλων για την Ουκρανία, ενώ μίλησε για τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία που αν και δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, έχουν δεσμευτεί στο πρόγραμμα, γεγονός που δίνει δύο μηνύματα. Το πρώτο στην Ουκρανία, παρέχοντας σταθερή ροή σε ζωτικής σημασίας αμερικανικά αποθέματα. Το δεύτερο μήνυμα προς τον Πούτιν ότι «δεν πάμε πουθενά. Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει αυτό που χρειάζεται» και αυτό, όπως είπε, ασκεί πίεση στη Ρωσία που κάθε μήνα χάνει 20.000 στρατιώτες.

Χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ρωτήθηκε για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και την πρόταση που παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν, αλλά και για τις αντιδράσεις από πλευράς του Βελγίου που εκφράστηκαν και σήμερα από τον Βέλγο ΥΠΕΞ στη Σύνοδο. Ο ίδιος επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει επίσημη θέση, αλλά μίλησε για την κρισιμότητα του ζητήματος της χρηματοδότησης της Ουκρανίας για την επόμενη χρονιά. «Είναι απολύτως σαφές ότι πρέπει να βρούμε τα χρήματα. Και ένιωσα μια δέσμευση στην αίθουσα πρώτα να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι ένα θέμα που εξελίσσεται εντός της ΕΕ και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ηγεσία της ΕΕ. Το ΝΑΤΟ δεν έχει επίσημη θέση», τόνισε.

Υβριδικές απειλές

«Δεν θα ανατινάξουμε σιδηροδρομικές γραμμές στη Ρωσία. Θα διασφαλίσουμε όμως ότι θα νιώσεις τις συνέπειες αν κάνεις τέτοια πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικά απερίσκεπτα και απαράδεκτα», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για τις υβριδικές απειλές στην Πολωνία. Όπως είπε, απέναντι σε κάθε υβριδική απειλή, «θα αντιδράσουμε με τον τρόπο που εμείς επιλέγουμε και θα το αισθανθούν».

Ο κ. Ρούτε αναφέρθηκε επίσης στην Κίνα και στη στενή συνεργασία με τη Ρωσία. «Βλέπουμε την Κίνα να συνεργάζεται στενά με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν όσον αφορά την ενίσχυση των ρωσικών πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία». Ταυτόχρονα, όπως είπε «βλέπουμε την Κίνα να αναπτύσσει ραγδαία τις ένοπλες δυνάμεις της χωρίς διαφάνεια», κατέληξε, επισημαίνοντας πως το θέμα συζητήθηκε από τους ΥΠΕΞ της Συμμαχίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ