Μια ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην έρημο Σαχάρα, στον βόρειο Νίγηρα, με 49 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από εξάντληση και δίψα. Το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν υπέστη σοβαρή μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να μείνουν εγκλωβισμένοι για ημέρες σε μια από τις πιο απομονωμένες και εχθρικές περιοχές του πλανήτη.

Οι επιβαίνοντες είχανξεκινήσει από το Μάλι με προορισμό τον Νίγηρα, προκειμένου να ανταμώσουν με τις οικογένειές τους και να γιορτάσουν τη μεγάλη μουσουλμανική εορτή του Eid al-Adha.

Το χρονικό του εγκλωβισμού σε ακραίες θερμοκρασίες

Η επίσημη ενημέρωση για το συμβάν έγινε από τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Αγκαντέζ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε σε μια εξαιρετικά απομακρυσμένη τοποθεσία, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασσαμάκα, κοντά στα σύνορα με το Μάλι.

«Χωρίς νερό και χωρίς δυνατότητα επισκευής του οχήματος, οι ταξιδιώτες παγιδεύτηκαν στην καρδιά ενός εχθρικού περιβάλλοντος όπου οι ακραίες θερμοκρασίες καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση της περιφέρειας.

Δύο επιζώντες περπάτησαν 50 χιλιόμετρα για να σωθούν

Δύο άτομα κατάφεραν να επιβιώσουν περπατώντας πάνω από 50 χιλιόμετρα μέχρι να βρουν πηγή νερού. Στη συνέχεια έφτασαν στην Ασσαμάκα, όπου ειδοποίησαν τις αρχές.

Μια κυβερνητική αποστολή, υπό την καθοδήγηση του στρατηγού Ιμπρα Μπουλάμα Ίσα, εστάλη εσπευσμένα στο σημείο του συμβάντος. Η έρευνα έδειξε ότι το φορτηγό είχε ξεκινήσει το μοιραίο ταξίδι του αρκετές ημέρες νωρίτερα από την πόλη Ταλχαντέκ του Μάλι, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Μαζικοί τάφοι στην άμμο

Οι τοπικές αρχές της Αγκαντέζ ανέφεραν ότι «Στο σημείο, τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικά. Δεκάδες άψυχα σώματα βρέθηκαν κάτω από το ακινητοποιημένο φορτηγό και γύρω από αυτό». Για το λόγο αυτό οι διασώστες προχώρησαν στην επί τόπου ταφή των 49 θυμάτων σε μαζικούς τάφους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής φύση της βλάβης, ούτε ο ακριβής αριθμός των ημερών που οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ερημική ζώνη του Νίγηρα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και πολυσύχναστα περάσματα μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι επιχειρούν να διασχίσουν την Αφρική. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους με τον ίδιο τραγικό τρόπο, «σβήνοντας» από τη δίψα και την εξάντληση στις αμείλικτες συνθήκες της Σαχάρας.