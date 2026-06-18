Η Ομάδα Υποστήριξης του Ισλάμ και των Μουσουλμάνων (JNIM), παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη ζώνη του Σάχελ, ανέλαβε το βράδυ της Πέμπτης την ευθύνη για την επίθεση που εξαπέλυσαν το πρωί ένοπλοι εναντίον του αεροδρομίου στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, κατά την οποία σκοτώθηκαν 11 στρατιώτες και δύο άμαχοι.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προσκείμενο στη JNIM κανάλι Az-Zallaqa, η τζιχαντιστική οργάνωση αναφέρει πως «εξαπέλυσε επίθεση αυτοκτονίας στο διεθνές αεροδρόμιο Diori Hamani και στη γειτονική στρατιωτική βάση».

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Νίγηρα, 22 ένοπλοι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και περίπου 20 άλλοι συνελήφθησαν.