Τουλάχιστον 13 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Νίγηρα σκοτώθηκαν και άλλα 20 τραυματίστηκαν σε «τρομοκρατική επίθεση» εναντίον θέσης τους στη Σανάμ, στο δυτικό τμήμα της χώρας του Σαχέλ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Νιαμέ.

Η Σανάμ βρίσκεται στον νομό Τιλαμπερί, στον δυτικό Νίγηρα, όχι μακριά από τα σύνορά του με το Μάλι και με την Μπουρκίνα Φάσο.

Την τελευταία δεκαετία, έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα, είτε στο Ισλαμικό Κράτος.

«Θέση της Εθνικής Φρουράς του Νίγηρα (ΕΦΝ) στη Σανάμ έγινε στόχος (…) τρομοκρατικής επίθεσης μεγάλης ομάδας με βαρύ οπλισμό», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του που διαβάστηκε στο δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης.

Τουλάχιστον 13 μέλη της Εθνικής Φρουράς του Νίγηρα σκοτώθηκαν και άλλα 20 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κάποια που βρίσκονται σε «σοβαρή» κατάσταση και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία αλλού για να τους παρασχεθούν «καλύτερες ιατρικές φροντίδες», σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου.

Τα μέλη της Εθνικής Φρουράς που υπέστησαν την επίθεση έπαιρναν μέρος σε αντιτζιχαντιστική επιχείρηση, κατά την ίδια πηγή.

Η ανακοίνωση έκανε λόγο περί «εξουδετέρωσης» αρκετών «τρομοκρατών» και «καταστροφής» μέσων τους, καθώς και «εκκαθαριστικές επιχειρήσεις» για να βρεθούν «οι δράστες».

Το 2025, ο νομός Τιλαμπερί έγινε αυτός όπου διεξάγονται «οι πιο φονικές» συγκρούσεις «στο κεντρικό Σαχέλ» και πλέον «οι άμαχοι μπαίνουν ολοένα περισσότερο στο στόχαστρο», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, που καταγράφει τα θύματα ένοπλων συρράξεων σε διεθνές επίπεδο.

Τη 12η Νοεμβρίου, 37 Νιγήριοι άμαχοι σκοτώθηκαν σε ενέδρα που είχαν στήσει άγνωστοι «ένοπλοι» κοντά στην Τερά, στην Τιλαμπερί.

Ο Νίγηρας είναι επίσης αντιμέτωπος με τη βία των οργανώσεων Μπόκο Χαράμ και Ισλαμικό Κράτος στην Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), που σχηματίστηκε όταν η πρώτη διασπάστηκε, στο νοτιοανατολικό του τμήμα, στη λεκάνη της λίμνης Τσαντ, κοντά στα σύνορα με τη Νιγηρία.

Την Τρίτη, 11 Νιγήριοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε επίθεση εναντίον της περιπόλου τους που αποδόθηκε σε Νιγηριανούς τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ κοντά στην κοινότητα Μπαρουά, σε όχθη της λίμνης Τσαντ.