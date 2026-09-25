Τουλάχιστον 57 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας –του στρατού και της χωροφυλακής– σκοτώθηκαν προχθές Τετάρτη σε δύο επιθέσεις αποδιδόμενες στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ (ΙΚΣ), ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας του Νίγηρα.

Κατά την ανακοίνωσή του, 38 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στην πρώτη επίθεση, στη βάση Νταμπαγκού, στον νομό Ταουά.

Η περιοχή όπου έγινε η επίθεση απέχει περίπου 450 χιλιόμετρα από ην πρωτεύουσα του Νίγηρα, τη Νιαμέ, βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Μάλι. Αρκετοί στρατιωτικοί ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σε διακριτή επίθεση την ίδια ημέρα στην Αμπαλά-Φιλιγκέ, περίπου 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Νιαμέ, σκοτώθηκαν 19 χωροφύλακες.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία τον Ιούλιο του 2023, υποσχόμενοι να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και την «εθνική κυριαρχία», οι στρατηγοί στην εξουσία δυσκολεύονται να πατάξουν την εξέγερση οργανώσεων τζιχαντιστών.

Στις τάξεις του στρατού φέρεται να επικρατεί εντεινόμενη δυσφορία για τις βαριές απώλειες στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των τζιχαντιστικών οργανώσεων. Αυτός πιστεύεται πως ήταν ο λόγος για ανταρσία τον Αύγουστο η οποία πάντως κατεστάλη μέσα σε μερικές ώρες από τη στρατιωτική χούντα.