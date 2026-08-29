Σφοδρές ανταλλαγές πυρών και ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Νιαμέ του Νίγηρα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το θερμό επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην περιοχή της στρατιωτικής Βάσης 101, η οποία γειτνιάζει με το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, έναν στόχο που έχει δεχθεί ξανά τζιχαντιστικές επιθέσεις στο παρελθόν.

Εικόνες καταστροφής και αντιαεροπορικά πυρά

Αν και τα ακριβή αίτια της αναταραχής παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε από ντόπιους αποτυπώνει τροχιοδεικτικά πυρά στον νυχτερινό ουρανό, υποδηλώνοντας πιθανή απόπειρα κατάρριψης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτα βίντεο δείχνουν μεγάλες εστίες φωτιάς και απανθρακωμένα οχήματα στο σημείο, ενώ δεν έχει εκδοθεί ακόμη κάποιος επίσημος απολογισμός για τυχόν θύματα.

Εκτροπή πτήσεων και κινητοποίηση πολιτών

Η ένταση υποχώρησε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν στο αεροδρόμιο. Λόγω του περιστατικού, επιβατικό αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αλγέρι-Νιαμέ υποχρεώθηκε σε αναγκαστική εκτροπή προς την Μπουρκίνα Φάσο, σύμφωνα με πηγές ανοικτών δεδομένων (OSINT). Αξίζει να σημειωθεί ότι στους χώρους του αεροδρομίου φυλάσσονται μεγάλες ποσότητες εξορυγμένου ουρανίου εν αναμονή της εξαγωγής τους, ενώ υποστηρικτές της στρατιωτικής κυβέρνησης απεύθυναν κάλεσμα στους πολίτες να βγουν στους δρόμους για την «υπεράσπιση της πατρίδας».

Το αδιέξοδο της χούντας και η έξαρση της βίας

Το συμβάν αυτό αναδεικνύει τα σοβαρά κενά ασφαλείας που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο ανέλαβε την εξουσία πριν από τρία χρόνια υποσχόμενο την πάταξη της τρομοκρατίας. Μετά την αποπομπή των αμερικανικών και γαλλικών στρατευμάτων, η Νιαμέ στράφηκε στη δημιουργία μιας κοινής δύναμης 5.000 ατόμων μέσω της Συμμαχίας Κρατών του Σαχέλ (με το Μαλί και την Μπουρκίνα Φάσο).

Ωστόσο, οι επιθέσεις οργανώσεων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος παραμένουν ανεξέλεγκτες, φτάνοντας συχνά μια ανάσα από την πρωτεύουσα, ενώ στα νοτιοανατολικά συνεχίζεται η δράση της Μπόκο Χαράμ. Σύμφωνα με τη διεθνή παρατηρητική ομάδα ACLED, η τζιχαντιστική βία στον Νίγηρα στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 2.000 ανθρώπους μόνο κατά το περασμένο έτος.