Τουλάχιστον δέκα Νιγήριοι στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους προχθές Παρασκευή κατά τη διάρκεια επίθεσης μελών της τζιχαντιστικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ εναντίον θέσης των ενόπλων δυνάμεων κοντά στη Ν’γκιγκμί, στον νοτιοανατολικό Νίγηρα, ανέφεραν πηγές στην περιοχή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο και επίσημο μέσο ενημέρωσης.

Η Ν’γκιγκμί χαρακτηρίζεται πόλη-φρούριο στον νομό Ντιφά (νοτιοανατολικά), σε όχθη της λίμνης Τσαντ, αχανούς έκτασης νερού και ελών στα όρια της Νιγηρίας, του Καμερούν, του Νίγηρα και του Τσαντ.

Η περιοχή μετατράπηκε από το 2009 σε ορμητήριο τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), που γεννήθηκε όταν η πρώτη παράταξη διασπάστηκε.

«Περίπου δέκα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση το πρωί της Παρασκευής της Μπόκο Χαράμ στα περίχωρα της Ν’γκιγκμί», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της πόλης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

«Υπήρξαν νεκροί στις τάξεις των επιτιθέμενων» και «ο στρατός διεξάγει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Πολίτες από τη Ν’γκιγκμί επιβεβαίωσαν την επίθεση μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι «δέκα άνδρες του στρατού και τέσσερις της εθνικής φρουράς σκοτώθηκαν».

Το επίσημο νιγήριο πρακτορείο ειδήσεων ANP, χωρίς να μεταδώσει απολογισμό, επιβεβαίωσε ότι τα θύματα «έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας επίθεσης στοιχείων της σέκτας Μπόκο Χαράμ στην περιφέρεια της πόλης Ν’γκιγκμί».

Μερικές ώρες μετά την επίθεση, ο κυβερνήτης του νομού Ντιφά, ο στρατηγός Μαμαντού Ιμπραήμ Μπαγκαντομά, παραβρέθηκε στην ταφή «στοιχείων των δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας που έπεσαν με το όπλο στο χέρι υπερασπιζόμενα την πατρίδα», πρόσθεσε το ANP.

Η εξέγερση των τζιχαντιστών έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων στη βορειοανατολική Νιγηρία — και όχι μόνο.

Η βία εξαπλώθηκε στα γειτονικά κράτη, στον Νίγηρα, στο Τσαντ και στο Καμερούν, ωθώντας τις Αρχές στις χώρες αυτές να ενεργοποιήσουν ξανά «μεικτή πολυεθνική δύναμη» (ΜΠΔ) που είχαν ιδρύσει το 1994.

Σε αντίποινα για φονικές επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ εναντίον του δικού του στρατού, το Τσαντ διεξήγαγε στα μέσα Μαΐου αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της οργάνωσης σε απομακρυσμένα νησιά στη λίμνη, με υποστήριξη της Νιγηρίας και του Νίγηρα.

Ο Νίγηρας είναι εξάλλου αντιμέτωπος, στο δυτικό τμήμα του, με αέναα επαναλαμβανόμενες φονικές επιθέσεις τζιχαντιστών που έχουν ορκιστεί πίστη είτε στο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ή στην Αλ Κάιντα.

Τη χώρα κυβερνά από τον Ιούλιο του 2023 στρατιωτικό καθεστώς –μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ, έκτοτε υπό κράτηση μαζί με τη σύζυγό του Αντιζά– που δυσκολεύεται να βάλει τέλος στη βία που βυθίζει συχνά στο πένθος τη χώρα.