Αρκετοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που διεξήγαγε την Παρασκευή οργάνωση ανταρτών εναντίον θέσεων των δυνάμεων ασφαλείας του Νίγηρα στη Σιγκιντίν, στο βόρειο άκρο της χώρας, που καλύπτεται από έρημο, ενημέρωσαν χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στα σώματα ασφαλείας και στην περιοχή.

Η Σιγκιντίν, όαση όπου βρίσκεται μικρή κοινότητα στο απώτερο βορειοανατολικό άκρο του Νίγηρα, θεωρείται πέρασμα για τις μεταναστευτικές ροές προς τη Λιβύη και την Ευρώπη.

Οι επιθέσεις έγιναν το πρωί της Παρασκευής εναντίον «μεικτών σημείων ασφαλείας στη Σιγκιντίν», ανέφερε πηγή του AFP στα σώματα ασφαλείας στον βόρειο Νίγηρα χθες.

«Υπήρξαν νεκροί και ζημιές», πρόσθεσε η πηγή αυτή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Έως χθες το απόγευμα, οι νιγήριες αρχές δεν είχαν ανακοινώσει τίποτε σχετικά με τις επιθέσεις.

Κάτοικος του Μπιλμά, του νομού στον οποίο υπάγεται η Σιγκιντίν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «νεκρούς» ενώ «τμήμα στρατοπέδου και οχήματα πυρπολήθηκαν» από αντάρτες.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβαν το Σάββατο οι αντάρτες του Πατριωτικού Κινήματος για την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη (ΠΚΕΔ), σύμφωνα με ανακοίνωση του οποίου προκάλεσαν «τουλάχιστον 15» απώλειες στις τάξεις των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφαλείας του Νίγηρα, καθώς και άλλους επτά τραυματισμούς.

Niger: le MPLJ revendique l’attaque menée samedi à Siguidim, dans le nord du pays. Le groupe affirme avoir tué au moins 15 membres des forces de défense et de sécurité et fait 7 blessés. Il dit aussi avoir emporté des armes et du matériel. L’armée nigérienne n’a pas encore réagi. https://t.co/eX5oAbgpUd pic.twitter.com/Bogx6BcTf0 — Ahmadou Atafa (@AhmadouAtafa) August 15, 2026

Το AFP σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τον απολογισμό αυτό με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ΠΚΕΔ είναι οργάνωση που υποστηρίζει τον Μοαμέντ Μπαζούμ, τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρώην πρόεδρο ο οποίος ανατράπηκε με το στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 και παραμένει κρατούμενος της χούντας έκτοτε.

Το Κίνημα υποστήριξε ότι δυνάμεις του επιτέθηκαν σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς» και «μεικτής θέσης της αστυνομίας, της χωροφυλακής και (της υπηρεσίας) των τελωνείων» στη Σιγκιντίν.

Το ΠΚΕΔ ανέφερε ακόμη ότι στις «συγκρούσεις» με τον στρατό προκλήθηκαν «μεγάλες υλικές ζημιές» και οι άνδρες του πήραν μαζί οχήματα και «μεγάλη ποσότητα όπλων και πυρομαχικών».

Η οργάνωση διεξάγει εδώ και δύο χρόνια επιθέσεις ιδίως εναντίον αγωγού 2.000 χιλιομέτρων που μεταφέρει πετρέλαιο από τον Νίγηρα στο Μπενίν, γειτονική παραθαλάσσια χώρα.

Τον Φεβρουάριο, ο στρατός του Νίγηρα απώθησε προς το Τσαντ επίθεση του ΠΚΕΔ που είχε στόχο τον αγωγό αυτό στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκονται πετρελαιοπηγές.

Το ΠΚΕΔ και ο ηγέτης του Μουσά Κοναΐ, που η Νιαμέ κατηγορεί για «τρομοκρατία», απαιτούν την επιστροφή στη συνταγματική τάξη στον Νίγηρα, που κυβερνά ο στρατηγός Αμπντουραμάν Τσιανί.