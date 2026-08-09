Σύγκρουση μεταξύ δύο λεωφορείων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους 17 στρατιώτες, και τον τραυματισμό άλλων 37 την Παρασκευή στον νότιο Νίγηρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Νίγηρα (ANP) που επικαλείται το υπουργείο Μεταφορών.

“Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στον οδικό άξονα Μαραντί – Μαντάουα, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία στην έξοδο του Ντούκου Ντούκου, 55 χλμ. από την πόλη Μαντάουα”, αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου που κάνει λόγο για “μετωπική σύγκρουση” μεταξύ των δύο λεωφορείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANP, σε ένα από τα λεωφορεία επέβαιναν στρατιώτες.

“Ο προσωρινός απολογισμός είναι 22 άνθρωποι που σκοτώθηκαν επί τόπου, εκ των οποίων 17στρατιώτες που ήταν “στο τέλος της εκπαίδευσής τους” και 37 τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο τμήμα επειγόντων” στα νοσοκομεία των πόλεων Μαντάουα και Μαραντί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANP, σε ένα από τα λεωφορεία επέβαιναν στρατιώτες.

Οι Αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, πρόσθεσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε σε μια χρονική περίοδο που οι Αρχές διεξάγουν μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά σε αυτή την απέραντη χώρα του Σαχέλ.

Στον Νίγηρα, περισσότερα από 7.000 τροχαία καταγράφηκαν το 2025, με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και περισσότερους από 4.400 σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας οδικής ασφάλειας του Νίγηρα.

Η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η κακή κατάσταση των αυτοκινήτων και των δρόμων παραμένουν οι κύριες αιτίες των ατυχημάτων.

Οι Αρχές διεξάγουν από το 2025 μια μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με τη χρήση αλκοτέστ και την εγκατάσταση συσκευών περιορισμού ταχύτητας.