Δραματικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι του χωριού Λατζίνγκε στη βορειοδυτική πολιτεία Σοκότο της Νιγηρίας, όταν βαριά οπλισμένες συμμορίες εξαπέλυσαν εφιαλτική νυχτερινή επιδρομή.

Κατά τη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης, που διήρκησε από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δράστες σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους τέσσερις και προχώρησαν στην απαγωγή γυναικών και παιδιών, αφού πρώτα λεηλάτησαν την περιοχή κλέβοντας μεγάλο αριθμό ζώων.

Η βαρβαρότητα των εισβολέων αποτυπώνεται στο τραγικό περιστατικό όπου έξι μέλη μιας οικογένειας βρήκαν φρικτό θάνατο, όταν οι επιτιθέμενοι πυρπόλησαν το σπίτι τους εγκλωβίζοντάς τους μέσα.

Η αστυνομία της πολιτείας Σοκότο, δια στόματος του εκπροσώπου της Άχμεντ Ρουφάι, επιβεβαίωσε πως διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Το φαινόμενο των «ληστών» αποτελεί μάστιγα για την ευρύτερη περιοχή, καθώς μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα ανάλογη αιματηρή επιδρομή στη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 αγρότες.